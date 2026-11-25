Рада директорів Nvidia повернула Дженсена Хуанга на посади генерального директора й президента компанії через два тижні після його відставки. Але прямо перед цим він зізнався їй, що мав більше романів, ніж відомо публіці.

Що Хуанг розповів раді директорів?

Під час зустрічі напередодні відновлення на посаді Хуанг визнав зв'язки, окрім першого з імовірною шпигункою Китаю та ще двох зі своїми підлеглими, про які вже писали ЗМІ. Які саме романи він назвав раді, наразі невідомо, пише TechCrunch.

Нагадаємо, на початку листопада Хуанг у листі до працівників зізнався в позашлюбному романі. Імовірно, мав на увазі стосунки з керівницею Megaspeed і підозрюваною в шпигунстві на користь Китаю Еліс Хуанг (вона не родичка Дженсена Хуагна). Згодом The New York Times написала про його зв'язок із віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Пауелл. Ще пізніше Reuters повідомило про стосунки з іншою працівницею компанії, чиє ім'я та посаду не розкрили.

За словами ради директорів, поверненню сприяло особисте втручання уряду США. За даними медіа, президент Дональд Трамп зателефонував членам ради й підтримав відновлення Хуанга. За інформацією The Wall Street Journal, на вихідних генеральний прокурор Тодд Бланш повідомив Трампу та віцепрезиденту Джей Ді Венсу, що Міністерство юстиції не розслідує справу Хуанга, а доказів загрози національній безпеці немає. Після цього обидва зв'язалися з радою.

У штаб-квартирі Nvidia Хуанга зустріли як героя, натовп працівників аплодував йому, а одна жінка навіть підбігла, щоб обійняти.

Що Хуанг сказав на зборах працівників?

У вівторок, на першому загальному зібранні після повернення, Хуанг говорив винуватим тоном з нотками покаяння, повідомляє CNBC. За його словами, він завдав болю всім співробітникам.

Це будуть найважчі збори компанії, які я будь-коли проводив, і друга найважча зустріч у моєму житті. Найважча зустріч у моєму житті була з дружиною,

– сказав засновник Nvidia Дженсен Хуанг.

За даними Wired, Хуанг визнав, що порушив кодекс поведінки компанії, який значною мірою сам і розробив. Він наголосив, що кодекс чинний, але пом'якшувальні обставини матимуть велике значення, і порушення не означає негайного звільнення. Також Хуанг сказав, що проходить терапію і вдячний за другий шанс.

Роль Трампа у своєму поверненні він применшив. Натомість подякував адміністрації за швидкий доступ до розвідувальних даних, які, за його словами, допомогли раді дійти висновку, що ризики для нацбезпеки через його повернення низькі.

Що чекає на Хуанга далі?

Підтримка адміністрації йому знадобиться, адже попереду посилена увага Конгресу з боку нової влади під керівництвом демократів. Наступного тижня Хуанг має виступити на публічних слуханнях Комітету Сенату з питань банківської справи. Упродовж кількох тижнів його викличуть на закриті слухання в Палаті представників, зокрема до Комітету з питань розвідки, Комітету із закордонних справ та Спеціального комітету з питань Китаю.