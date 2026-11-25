Что Хуанг рассказал совету директоров?

Во время встречи накануне восстановления в должности Хуанг признал связи, помимо первой с предполагаемой шпионкой Китая, и еще двух со своими подчиненными, о которых уже писали СМИ. Какие именно романы он назвал совету, пока неизвестно, пишет TechCrunch.

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Напомним, в начале ноября Хуанг в письме к сотрудникам признался в внебрачном романе. Вероятно, он имел в виду отношения с руководительницей Megaspeed и подозреваемой в шпионаже в пользу Китая Элис Хуанг (она не является родственницей Дженсена Хуанга). Впоследствии The New York Times написала о его связи с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. Еще позже Reuters сообщило об отношениях с другой сотрудницей компании, чье имя и должность не раскрыли.

По словам совета, возвращению способствовало личное вмешательство правительства США. По данным СМИ, президент Дональд Трамп позвонил членам совета и поддержал восстановление Хуанга. По информации The Wall Street Journal, в выходные генеральный прокурор Тодд Бланш сообщил Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу, что Министерство юстиции не расследует дело Хуанга, а доказательств угрозы национальной безопасности нет. После этого оба связались с Радой.

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В штаб-квартире Nvidia Хуанга встретили как героя толпа сотрудников аплодировала ему, а одна женщина даже подбежала, чтобы обнять его.

Что Хуанг сказал на собрании сотрудников?

Во вторник, на первом общем собрании после возвращения, Хуанг говорил виноватым тоном с нотками раскаяния, сообщает CNBC. По его словам, он причинил боль всем сотрудникам.

Это будет самое тяжелое собрание компании, которое я когда-либо проводил, и вторая по тяжести встреча в моей жизни. Самая тяжелая встреча в моей жизни была с женой– сказал основатель Nvidia Дженсен Хуанг.

По данным Wired, Хуанг признал, что нарушил кодекс поведения компании, который в значительной степени сам и разработал. Он подчеркнул, что кодекс остается в силе, но смягчающие обстоятельства будут иметь большое значение, и нарушение не означает немедленного увольнения. Также Хуанг сказал, что проходит терапию и благодарен за второй шанс.

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Роль Трампа в его возвращении он преуменьшил. Зато поблагодарил администрацию за быстрый доступ к разведывательным данным, которые, по его словам, помогли Раде прийти к выводу, что риски для национальной безопасности из-за его возвращения низкие.

Что ждет Хуанга дальше?

Поддержка администрации ему понадобится, ведь впереди – повышенное внимание Конгресса со стороны новой власти под руководством демократов. На следующей неделе Хуанг должен выступить на публичных слушаниях Комитета Сената по банковскому делу. В течение нескольких недель его вызовут на закрытые слушания в Палату представителей, в частности в Комитет по разведке, Комитет по иностранным делам и Специальный комитет по Китаю.