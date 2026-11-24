Как в технологической отрасли восприняли возвращение Хуанга

Хуанг вновь занял должности генерального директора и президента Nvidia в понедельник утром. Несмотря на три романа, один из которых был с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, его восстановили, пишет TechCrunch.

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Из-за этой истории Конгресс США уже провел несколько слушаний и расследований, касающихся национальной безопасности. Два других романа были с сотрудницами компании. Вернуться Хуангу помогли давление со стороны технологического сообщества и вмешательство президента США Дональда Трампа.

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Более всего за Хуанга заступался Илон Маск. После его возвращения он написал в соцсети X: "Ошибка исправлена".

На прошлой неделе на DealBook Summit Маск сравнил увольнение Хуанга с исключением Майкла Джордана из команды прямо во время серии побед. По его мнению, это вряд ли выгодно акционерам.

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Кто еще поддержал Хуанга

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сначала сохранял нейтралитет. Он сказал, что сложно представить индустрию ИИ без Хуанга. Когда объявили о возвращении, Альтман лишь написал: "Дженсен!". Сам Альтман тоже пережил увольнение с должности, а через несколько дней его вернули. Многие другие руководители технологических компаний воздержались от комментариев из-за политической напряженности вокруг этого дела.

Среди тех, кто высказался открыто, – соучредитель Binance Чанпэн Чжао, отсидевший срок за то, что не пресек преступную деятельность на бирже. Он приветствовал возвращение Хуанга. Глава Epic Games Тим Свини, подписавший открытое письмо в поддержку Хуанга, назвал это демонстрацией стойкости Америки перед ошибками корпораций, политиков и журналистов. Письмо подписал и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик, которого тоже когда-то вытеснили из компании, которую он основал. Всего письмо подписали более 200 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч нынешних сотрудников Nvidia.

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Миллиардер и руководитель хедж-фонда Билл Экмен еще во время падения акций Nvidia заявил, что совет директоров действует не в интересах акционеров и нарушает свои обязанности. Когда акции начали восстанавливаться, он написал, что мудрость толпы восторжествовала.

Что говорят Хуанг и его критики

Перед сотрудниками Хуанг выступил коротко.

Спасибо вам всем за второй шанс. Я буду лучшим генеральным директором во второй раз– заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг.

Он также прямо перед собравшимися сотрудниками признал, что допустил ошибки и сожалеет, что они затронули персонал Nvidia, а затем извинился за это. В ответ ему аплодировали, а одна из стоящих рядом женщин подбежала и обняла Хуанга.

После речи сотрудники устроили ему овации и радостные возгласы:

Не все так тепло относятся к этой новости. Часть избранных политиков из обеих партий США сомневается в заверениях Трампа, что возвращение Хуанга не угрожает национальной безопасности. Сенатор от Техаса Джон Корнин – республиканец – спросил, на чем эти заверения основаны. Сенатор от Небраски Пит Рикеттс, также республиканец, напомнил, что решение Nvidia не освобождает Хуанга от дачи показаний в Конгрессе. По его словам, компания до сих пор должна ответить на вопросы о национальной безопасности и чипах, которые не удалось отследить.

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Есть и более критичный взгляд на самого Хуанга. The New York Times изучила судебные документы за несколько десятилетий и поговорила с более чем десятком нынешних и бывших сотрудников Nvidia. Издание написало, что Хуанг использовал унижение в качестве инструмента, а порой и унижал подчиненных словесно.

Хуанг по-прежнему должен публично дать показания перед комитетом Сената по банковским делам 3 декабря. Также он должен дать закрытые показания перед тремя комитетами Палаты представителей.