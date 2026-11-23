Что решил совет директоров

Голосование состоялось после ряда бесед и встреч с Хуангом. По их итогам директора, как они сами заявляют в объявлении на сайте NVIDIA, убедились в его открытости и способности управлять компанией. Принимая решение, они также выслушали мнение высокопоставленных чиновников правительства США. Теперь совет считает, что возвращение Хуанга не представляет угрозы для национальной безопасности.

Adv

Совет считает, что Дженсен – подходящий человек для руководства NVIDIA и что его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов– прокомментировал председатель Совета NVIDIA Харви Джонс.

Джонс остается на посту председателя совета. Он также поблагодарил Колетт Кресс за работу в качестве временного генерального директора. Она исполняла эту роль, не оставляя обязанностей финансового директора компании.

Я рад вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых влиятельных технологических компаний мира в начале новой промышленной революции– заявил Дженсен Хуанг.

Реклама

Хуанг поблагодарил совет, Джонса, Кресс и всю руководящую команду. Отдельно он упомянул сотрудников, акционеров, лидеров отрасли и партнеров по всему миру, а также поддержку своей семьи.

Что происходит с расследованием

Ранее компания сообщила, что появились публикации, согласно которым Хуанг стал мишенью иностранной разведки. Сам он признал, что имел роман с женщиной, которую сейчас подозревают в том, что она является шпионкой Китая. В ответ Совет создал комитет, в который вошли только независимые директора. Комитет привлек независимых юристов, которые помогают в расследовании.

Совет подчеркнул, что расследование будет продолжаться до его завершения. Хуанг полностью его поддерживает и обязался сотрудничать со следователями.

Какие изменения ждут компанию

Недавно Совет также создал Комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля, который также состоит исключительно из независимых директоров. Он будет следить за соблюдением торговых правил и рисками для национальной безопасности. Комитет привлекает юристов с опытом в этой сфере, а они, в свою очередь, наймут консультантов-экспертов по национальной безопасности.

Реклама

Смотрите также Nvidia после ухода Хуанга: что сейчас происходит в компании и может ли вернуться ее основатель

Кроме того, NVIDIA начинает поиск кандидата на новую должность главного директора по комплаенсу. Он будет отвечать за соблюдение правил и норм во всей компании и отчитываться перед Комитетом по назначениям и корпоративному управлению. Компания продолжит сотрудничать с государственными расследованиями и запросами.