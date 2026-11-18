Что случилось с Дженсеном Хуангом?

Хуанг ушел в отставку 12 ноября после сообщений о внебрачных отношениях, в частности с Элис Хуанг, бывшей руководительницей компании Megaspeed. Ее подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой, а американские разведчики предполагают, что она работает на Министерство государственной безопасности Китая, напоминает 24 Канал.

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Также речь идет об отношениях с двумя подчиненными – Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения, и неизвестной женщиной, чье имя журналисты не назвали.

Обязанности генерального директора временно исполняет финансовый директор Коллетт Кресс, а Рада директоров ищет постоянного руководителя среди внутренних и внешних кандидатов.

Вернется ли основатель?

Хуанг обнародовал первое публичное заявление после отставки. Он написал, что готов вернуться, если Рада сочтет это лучшим решением для акционеров, сотрудников, компании и Америки.

"Я не соответствовал стандартам, которых ожидают от каждого в NVIDIA, и допустил серьезные ошибки в личной жизни"– прокомментировал Дженсен Хуанг.

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Открытое письмо в поддержку Хуанга подписали более 10 тысяч нынешних и бывших сотрудников Nvidia, а также Илон Маск, Тим Свини из Epic Games, Гарри Тан из Y Combinator, Амджад Масад из Replit, Трэвис Каланик из Uber.

Ответ компании был категоричным. Во время отчета о прибылях председатель совета директоров Харви Джонс сообщил, что совет единогласно принял отставку и не планирует восстанавливать Хуанга, пишет TechCrunch. Против возвращения выступают и в Конгрессе: один из сенаторов назвал эту идею "одной из худших, которые я слышал сегодня". Хуанг должен дать показания перед Конгрессом 1 декабря.

Какие расследования начаты?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открывает гражданское расследование по вопросу, не вводили ли раскрытые Nvidia данные инвесторов в заблуждение, сообщает The Wall Street Journal.

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Министерство торговли с конца 2024 года проверяет Megaspeed, подозревая, что компания перенаправляла часть чипов Nvidia в Китай. Министр финансов Скотт Бессент обвинил Nvidia в том, что она сознательно продавала мощные чипы китайцам ради увеличения выручки. Независимое расследование ведет и сам совет директоров.

Какие решения приняла Nvidia?

Компания создала постоянный комитет, который будет контролировать политику национальной безопасности, соблюдение экспортных ограничений и торговые риски. Его возглавила директор Сюзанна Нора Джонсон, в состав вошли Стивен Нил и Джон Дабири. Команды по национальной безопасности и торговому комплаенсу теперь подчиняются комитету и Кресс.

Кресс также объявила, что Nvidia больше не будет продавать чипы H200 в Китае. Это означает, что лазейка, позволявшая законную продажу в обход предыдущих санкций, будет закрыта. Соответствующее соглашение было заключено Хуангом и президентом Дональдом Трампом при условии, что чипы будут поставляться через США, что позволяло правительству взимать пошлину в размере 25 процентов, отмечает TechCrunch.

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Китай и так в значительной степени отказывался принимать эти поставки, поскольку хочет развивать собственную чиповую индустрию, отмечает Джейкоб Фелдгойз из Джорджтаунского центра безопасности и новейших технологий.

Что изменят новые правила США?

Министерство торговли ввело правила, что запрещают поставлять передовые чипы в зарубежные дата-центры, которые удаленно обслуживают китайских клиентов. По оценке Jefferies, в следующем году Nvidia может потерять от 44 до 62 миллиардов долларов доходов от дата-центров. Кресс заверила, что благодаря очереди заказов на чипы типа Vera Rubin выручка не пострадает. В долгосрочной перспективе компания может потерять клиентов в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Индонезии.

Верность открытому коду

Несмотря на потрясения, финансовые показатели остаются сильными: выручка за квартал составила 115,8 миллиарда долларов, что на 103 процента больше, чем в прошлом году. В то же время акции упали более чем на 10 процентов с момента отставки Хуанга.

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Временный генеральный директор Nvidia Колетт Кресс подтвердила приверженность компании разработке искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

"В Nvidia мы стремимся способствовать развитию динамичной экосистемы открытых моделей, чтобы каждая страна, компания и отрасль могли создавать собственный интеллект– говорит она.

Кресс также отмечает, что компания изменит планы в отношении Hugging Face – платформы для моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которую Nvidia намерена приобрести за 12,9 миллиарда долларов. Это станет вторым по величине приобретением в истории Nvidia.