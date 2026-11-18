Що сталося з Дженсеном Хуангом?

Хуанг пішов у відставку 12 листопада після повідомлень про позашлюбні стосунки, зокрема з Еліс Хуанг, колишньою керівницею компанії Megaspeed. Її підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а американські розвідники припускають, що вона працює на Міністерство державної безпеки Китаю, нагадує 24 Канал.

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Також йдеться про стосунки з двома підлеглими – Кімберлі Павелл, віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я, та невідомою жінкою, чиє ім'я журналісти не назвали.

Обов'язки генерального директора тимчасово виконує фінансова директорка Коллетт Кресс, а рада директорів шукає постійного керівника серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів.

Чи повернеться засновник?

Хуанг оприлюднив першу публічну заяву після відставки. Він написав, що готовий повернутися, якщо рада вважатиме це кращим для акціонерів, працівників, компанії та Америки.

Я не відповідав стандартам, яких очікують від кожного в NVIDIA, і припустився серйозних помилок в особистому житті– прокоментував Дженсен Хуанг.

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Відкритий лист на підтримку Хуанга підписали понад 10 тисяч нинішніх і колишніх працівників Nvidia, а також Ілон Маск, Тім Свіні з Epic Games, Гаррі Тан з Y Combinator, Амджад Масад з Replit, Тревіс Каланік з Uber.

Відповідь компанії була категоричною. Під час звіту про прибутки голова ради директорів Харві Джонс повідомив, що рада одноголосно прийняла відставку й не планує поновлювати Хуанга, пише TechCrunch. Проти повернення виступають і в Конгресі: один із сенаторів назвав цю ідею "однією з найгірших, які я чув сьогодні". Хуанг має свідчити перед Конгресом 1 грудня.

Які розслідування розпочали?

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкриває цивільне розслідування щодо того, чи не вводили розкриті Nvidia дані інвесторів в оману, повідомляє The Wall Street Journal.

Міністерство торгівлі з кінця 2024 року перевіряє Megaspeed, підозрюючи, що компанія перенаправляла частину чипів Nvidia до Китаю. Міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив Nvidia в тому, що вона свідомо продавала потужні чипи китайцям заради збільшення виручки. Незалежне розслідування веде і сама рада директорів.

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Які рішення ухвалила Nvidia?

Компанія створила постійний комітет, що наглядатиме за політикою національної безпеки, дотриманням експортних обмежень і торговими ризиками. Його очолила директорка Сюзанн Нора Джонсон, до складу ввійшли Стівен Ніл і Джон Дабірі. Команди з нацбезпеки й торгового комплаєнсу тепер підпорядковуються комітету та Кресс.

Кресс також оголосила, що Nvidia більше не продаватиме чипи H200 у Китаї. Це означає, що лазівка, яка дозволяла законний продаж в обхід попередніх санкцій, буде закрита. Угоду про це уклали Хуанг і президент Дональд Трамп за умови, що чипи йтимуть через США, що давало уряду змогу стягувати мито у 25 відсотків, зазначає TechCrunch.

Китай і так значною мірою відмовлявся приймати ці поставки, бо хоче розвивати власну індустрію чипів, зазначає Джейкоб Фелдґойз із Джорджтаунського центру безпеки й новітніх технологій.

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Що змінять нові правила США?

Міністерство торгівлі запровадило правила, що забороняють постачати передові чипи в іноземні дата-центри, які обслуговують китайських клієнтів віддалено. За оцінкою Jefferies, наступного року Nvidia може втратити від 44 до 62 мільярдів доларів доходів дата-центрів. Кресс запевнила, що завдяки черзі замовлень на чипи на кшталт Vera Rubin виручка не постраждає. У довгостроковій перспективі компанія може втратити клієнтів у Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та Індонезії.

Вірність відкритому коду

Попри потрясіння, фінансові показники лишаються сильними: виручка за квартал становила 115,8 мільярда доларів, що на 103 відсотки більше, ніж торік. Водночас акції впали більш ніж на 10 відсотків з моменту відставки Хуанга.

Тимчасова генеральна директорка Nvidia Колетт Кресс підтвердила відданість компанії розробці штучного інтелекту з відкритим кодом.

В Nvidia ми прагнемо сприяти розвитку динамічної екосистеми відкритих моделей, щоб кожна країна, компанія та галузь могли створювати власний інтелект– каже вона.

Кресс також каже, що компанія змінюватиме плани щодо Hugging Face, платформи для моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, яку Nvidia хоче придбати за 12,9 мільярда доларів. Це стане другим за величиною придбанням в історії Nvidia.