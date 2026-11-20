Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, возглавлявший компанию на протяжении 33 лет, мог использовать страх и публичное унижение для управления подчиненными. Об этом говорится в материале The New York Times, авторы которого пообщались с людьми, знакомыми с корпоративной культурой компании.

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Как Дженсен Хуанг руководил сотрудниками Nvidia

По информации издания, Хуанг объяснял подчиненным, что богатство Nvidia лишает его возможности мотивировать сотрудников деньгами. Поэтому, как утверждается в материале, он считал унижение одним из немногих доступных ему способов воздействия.

Журналисты приводят конкретные примеры его поведения. В частности, Хуанг якобы сказал одному из руководителей, что его мать должна была сделать аборт. Другому сотруднику он, по сообщениям источников, угрожал оторвать руки и забить ими до смерти.

The New York Times также обнаружила документы и свидетельства, указывающие на то, что подобные случаи могли быть не единичными инцидентами на протяжении многолетней карьеры руководителя.

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Вопросы относительно поведения Хуанга возникали и раньше. В 2005 году бывший руководитель отдела кадров Nvidia Майкл Уинстон угрожал компании судебным иском и называл поведение генерального директора самым оскорбительным из всего, что ему приходилось видеть в профессиональной деятельности. В итоге Nvidia выплатила Уинстону более 1 миллиона долларов. Этот эпизод стал одним из документальных свидетельств, на которые обратили внимание журналисты при подготовке расследования.

В то же время представитель Дженсена Хуанга отверг обвинения, назвав их выдумками. Таким образом, приведенные в материале утверждения остаются свидетельствами источников издания, а не установленными юридическими фактами.

Почему тема вновь привлекла внимание

Материал The New York Times появился на фоне дискуссии о руководстве Nvidia после сообщений об уходе Хуанга с поста генерального директора. На конференции DealBook в Нью-Йорке Илон Маск, комментируя эту ситуацию, сравнил отстранение своего давнего знакомого с исключением Майкла Джордана из состава Chicago Bulls в период его исторических спортивных успехов.

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Маск также заявил, что сотрудники Nvidia любят Хуанга. По данным TechCrunch, тысячи сотрудников подписали письмо с просьбой вернуть его. Однако свидетельства, приведенные The New York Times, демонстрируют другую сторону корпоративной культуры Nvidia. Они поднимают вопрос о том, какой ценой компания достигла своего положения в технологической отрасли и насколько жесткий стиль управления может влиять на ее сотрудников.