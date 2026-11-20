Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який очолював компанію протягом 33 років, міг використовувати страх і публічне приниження для управління підлеглими. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, автори якого поспілкувалися з людьми, знайомими з корпоративною культурою компанії.

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Як Дженсен Хуанг керував співробітниками Nvidia

За інформацією видання, Хуанг пояснював підлеглим, що багатство Nvidia позбавляє його можливості мотивувати працівників грошима. Тому, як стверджується в матеріалі, він вважав приниження одним із небагатьох доступних йому способів впливу.

Журналісти наводять конкретні приклади його поведінки. Зокрема, Хуанг нібито сказав одному з керівників, що його мати мала зробити аборт. Іншому співробітнику він, за повідомленнями джерел, погрожував відірвати руки та забити ними до смерті.

The New York Times також виявила документи та свідчення, які вказують, що подібні випадки могли бути не поодинокими інцидентами протягом багаторічної кар'єри керівника.

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Питання щодо поведінки Хуанга виникали й раніше. У 2005 році колишній керівник відділу кадрів Nvidia Майкл Вінстон погрожував компанії судовим позовом і називав поведінку генерального директора найбільш образливою з усього, що йому доводилося бачити у професійній діяльності. Зрештою Nvidia виплатила Вінстону понад 1 мільйон доларів. Цей епізод став одним із документальних свідчень, на які звернули увагу журналісти під час підготовки розслідування.

Водночас представник Дженсена Хуанга відкинув звинувачення, назвавши їх вигадками. Отже, наведені у матеріалі твердження залишаються свідченнями джерел видання, а не встановленими юридичними фактами.

Чому тема знову привернула увагу

Матеріал The New York Times з'явився на тлі дискусії про керівництво Nvidia після повідомлень про відхід Хуанга з посади генерального директора. На конференції DealBook у Нью-Йорку Ілон Маск, коментуючи цю ситуацію, порівняв усунення свого давнього знайомого з виключенням Майкла Джордана зі складу Chicago Bulls у період його історичних спортивних успіхів.

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Маск також заявив, що співробітники Nvidia люблять Хуанга. За повідомленнями TechCrunch, тисячі працівників підписали лист із проханням повернути його. Однак свідчення, наведені The New York Times, демонструють іншу сторону корпоративної культури Nvidia. Вони порушують питання про те, якою ціною компанія досягла свого становища в індустрії технологій і наскільки жорсткий стиль управління може впливати на її працівників.