Телескоп Джеймса Вебба знайшов найдавнішу з відомих мертвих галактик
Джерело:ScienceNews
Галактика під назвою GS-9209 у певний момент свого існування раптово перестала утворювати зірки. Це сталося понад 12,5 мільярдів років тому, повідомляють дослідники.
Знайдена Веббом галактика прожила трохи більше мільярда років після Великого вибуху. У космічних масштабах це дуже мало.
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Мертва галактика
"Це чудове відкриття, – каже астроном Мауро Джаваліско з Університету штату Массачусетс в Амхерсті, який не брав участі в новому дослідженні. – Ми дійсно хочемо знати, коли дозріють умови, щоб зробити згасання широко поширеним явищем у Всесвіті".
Це дослідження показує, що принаймні деякі галактики згасали, коли Всесвіт був ще дуже молодим.
Уперше GS-9209 помітили на початку 2000-х років. В останні кілька років спостереження за допомогою наземних телескопів визначили її як можливу галактику, що гасне, виходячи з довжини хвиль світла, яке вона випромінює. Але земна атмосфера поглинає інфрачервоні хвилі, які могли б підтвердити відстань до галактики й те, що її дні зореутворення лишилися позаду. Тому неможливо було сказати точно.
Джеймс Вебб приходить на допомогу
Астрофізик Адам Карналл та його колеги звернулися по допомогу до космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST).
- Ця обсерваторія дуже чутлива до інфрачервоного світла й знаходиться далеко за межами земної атмосфери.
- У той час як найбільші наземні телескопи могли б побачити GS-9209 в деталях після місяця спостережень, "JWST може розгледіти цю галактику за кілька годин".
Використовуючи спостереження JWST, Карналл і його колеги виявили, що GS-9209 сформувала більшість своїх зірок протягом 200-мільйонного періоду, що почався приблизно через 600 мільйонів років після Великого Вибуху. За цей космічно короткий час вона створила зірок масою в 40 мільярдів сонячних – приблизно стільки ж, скільки має Чумацький Шлях.
Чому галактика померла
Що ж до причини раптової зупинки зореутворювального процесу, то винуватцем, схоже, є чорна діра, що активно живиться. Спостереження виявили додаткову емісію інфрачервоного світла, пов'язану зі швидким закручуванням маси енергійного водню, що є ознакою акреції чорної діри. Чорна діра, схоже, в мільярд разів перевищує масу Сонця.
Щоб досягти такої маси менш ніж за мільярд років після народження Всесвіту, чорна діра повинна була "харчуватися" шаленими темпами на початку свого життя. У міру того, як вона поглинала все більше й більше матеріалу, вона збирала навколо себе розпечений диск з розжареного газу та пилу.