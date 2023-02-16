Телескоп Джеймса Вебба знайшов найдавнішу з відомих мертвих галактик

Галактика під назвою GS-9209 у певний момент свого існування раптово перестала утворювати зірки. Це сталося понад 12,5 мільярдів років тому, повідомляють дослідники.

Знайдена Веббом галактика прожила трохи більше мільярда років після Великого вибуху. У космічних масштабах це дуже мало.

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Мертва галактика

"Це чудове відкриття, – каже астроном Мауро Джаваліско з Університету штату Массачусетс в Амхерсті, який не брав участі в новому дослідженні. – Ми дійсно хочемо знати, коли дозріють умови, щоб зробити згасання широко поширеним явищем у Всесвіті".

Це дослідження показує, що принаймні деякі галактики згасали, коли Всесвіт був ще дуже молодим.

Уперше GS-9209 помітили на початку 2000-х років. В останні кілька років спостереження за допомогою наземних телескопів визначили її як можливу галактику, що гасне, виходячи з довжини хвиль світла, яке вона випромінює. Але земна атмосфера поглинає інфрачервоні хвилі, які могли б підтвердити відстань до галактики й те, що її дні зореутворення лишилися позаду. Тому неможливо було сказати точно.

Джеймс Вебб приходить на допомогу

Астрофізик Адам Карналл та його колеги звернулися по допомогу до космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST).

Ця обсерваторія дуже чутлива до інфрачервоного світла й знаходиться далеко за межами земної атмосфери.

У той час як найбільші наземні телескопи могли б побачити GS-9209 в деталях після місяця спостережень, "JWST може розгледіти цю галактику за кілька годин".

Використовуючи спостереження JWST, Карналл і його колеги виявили, що GS-9209 сформувала більшість своїх зірок протягом 200-мільйонного періоду, що почався приблизно через 600 мільйонів років після Великого Вибуху. За цей космічно короткий час вона створила зірок масою в 40 мільярдів сонячних – приблизно стільки ж, скільки має Чумацький Шлях.

Чому галактика померла

Що ж до причини раптової зупинки зореутворювального процесу, то винуватцем, схоже, є чорна діра, що активно живиться. Спостереження виявили додаткову емісію інфрачервоного світла, пов'язану зі швидким закручуванням маси енергійного водню, що є ознакою акреції чорної діри. Чорна діра, схоже, в мільярд разів перевищує масу Сонця.

Щоб досягти такої маси менш ніж за мільярд років після народження Всесвіту, чорна діра повинна була "харчуватися" шаленими темпами на початку свого життя. У міру того, як вона поглинала все більше й більше матеріалу, вона збирала навколо себе розпечений диск з розжареного газу та пилу.