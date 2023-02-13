Галактика Sparkler нагадує ранній Молочний Шлях, але вона росте живлячись меншими галактиками, і наразі становить 3% маси нашої галактики.

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Дослідження Sparkler

Команда дослідників з Університету Свінберна та Державного університету Сан-Хосе вивчала галактику Sparkler та навколишні зоряні скупчення, щоб визначити їхній вік. Вивчаючи велику кількість важких елементів, або "металів", команда виявила, що багато скупчень багаті на метали, подібно до тих, що розташовані в центральній частині нашого Молочного Шляху, і що галактика Sparkler поглинає галактику-супутник, а її зоряні скупчення виступають в ролі пустелі.

Sparkler розташована на відстані 9 мільярдів світлових років від Землі, а це означає, що астрономи бачать її такою, якою вона була приблизно через 4 мільярди років після Великого Вибуху. Спостереження стали можливими завдяки можливості JWST бачити всесвіт в інфрачервоному спектрі і явищу гравітаційного лінзування вперше передбаченому Альбертом Ейнштейном у 1915 році.

Теорія загальної відносності припускає, що об'єкти з великою масою можуть "викривляти" тканину простору і впливати на час подорожі світла. Галактика Sparkler освітлюється такою гравітаційною лінзою, яка підсилює її випромінювання і дозволяє JWST помітити її.

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Чому це важливо

Команда продовжить вивчати зоряні скупчення навколо Sparkler, щоб дізнатися більше про цю далеку ранню галактику та її еволюцію, а також пролити світло на походження кулястих скупчень, яке досі залишається загадкою.

Насамкінець, відкриття галактики Sparkler та її харчових звичок дає вченим унікальну можливість вивчити формування кулястих скупчень і те, яким був Молочний Шлях у той час, коли Всесвіт сягав лише третини свого нинішнього віку. JWST вкотре продемонстрував свої чудові можливості, дозволивши астрономам зазирнути в минуле і розширити наше розуміння Всесвіту.