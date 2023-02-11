Команда астрономів з Китайської академії наук у Пекіні на чолі з Цзінь-Лонг Сюй повідомила про свою незвичайну знахідку. Це відкриття надає спостережні докази існування ізольованої темної карликової галактики і може мати цікаві наслідки для нашого розуміння Всесвіту і формування галактик.

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Команда використовувала п'ятисотметровий сферичний радіотелескоп FAST в Китаї для пошуку радіовипромінювання великих хмар газу нейтрального атомарного водню в міжгалактичному просторі.

У разі підтвердження, FAST J0139+4328 може допомогти вирішити проблему розбіжностей між кількістю карликових галактик у Всесвіті та моделюванням розподілу темної матерії.

Загадка взаємодії галактик

Темна енергія – найбільш підкріплене спостереженнями пояснення дивної розбіжності між кількістю нормальної, або баріонної матерії, і силою тяжіння, яка необхідна для того, щоб утримати всю цю матерію. Простіше кажучи, у спостережуваному Всесвіті недостатньо баріонної матерії, щоб пояснити, чому зірки і планети галактик, що швидко обертаються, не розлітаються в різні боки.

Що б не утримувало галактики, воно не піддається прямому спостереженню, не взаємодіє з нормальною матерією жодним чином, окрім гравітаційного, і не випромінює жодного випромінювання, яке можна було б зафіксувати наявними у вчених приладами.

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З іншого боку, темна матерія – теж не ідеальне пояснення. Одна з нестиковок у цій теорії – так звана проблема карликових галактик. Їх набагато менше в реальності, ніж має бути, виходячи з результатів моделювання.