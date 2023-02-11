Команда астрономов из Китайской академии наук в Пекине во главе с Цзинь-Лонг Сюй сообщила о своей необычной находке. Это открытие дает наблюдательные доказательства существования изолированной темной карликовой галактики и может иметь интересные последствия для нашего понимания Вселенной и формирования галактик.

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Команда использовала пятисотметровый сферический радиотелескоп FAST в Китае для поиска радиоизлучения больших облаков газа нейтрального атомарного водорода в межгалактическом пространстве.

В случае подтверждения, FAST J0139+4328 может помочь решить проблему разногласий между количеством карликовых галактик во Вселенной и моделированием распределения темной материи.

Загадка взаимодействия галактик

Темная энергия – наиболее подкрепленное наблюдениями объяснение странного расхождения между количеством нормальной или барионной материи и силой тяжести, необходимой для того, чтобы удержать всю эту материю. Проще говоря, в наблюдаемой Вселенной недостаточно барионной материи, чтобы объяснить, почему быстро вращающиеся звезды и планеты галактик не разлетаются в разные стороны.

Что бы ни содержало галактики, оно не поддается прямому наблюдению, не взаимодействует с нормальной материей никоим образом, кроме гравитационного, и не излучает ни одного излучения, которое можно было бы зафиксировать имеющимися у ученых приборами.

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С другой стороны, темная материя тоже не идеальное объяснение. Одна из нестыковок в этой теории – так называемая проблема карликовых галактик. Их гораздо меньше в реальности, чем должно быть исходя из результатов моделирования.