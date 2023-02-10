Компания запустила 31 из 33 ракетных двигателей своего гигантского ракетоносителя Super Heavy одновременно, создав гигантскую силу тяги – вероятно, самый мощный запуск в истории человечества. И хотя заработали не все двигатели, для выхода на орбиту все 33 не нужны.

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Как все прошло

Это огромный шаг вперед, готовящий почву для долгожданного первого орбитального тестового запуска Starship – космического корабля, который потенциально может совершить революцию в космических путешествиях.

Команда выключила 1 двигатель непосредственно перед стартом и 1 остановился сам, поэтому заработал 31 двигатель. Но все еще достаточно двигателей, чтобы достичь орбиты!

– написал в твиттере генеральный директор Илон Маск.

Испытания транслировали в прямом эфире, так что мы можем увидеть гигантский огненный шар, вырывающийся из-под ракетного ускорителя, затягивая дымом все вокруг.

Пусковой стенд, похоже, в основном не пострадал, но мы, вероятно, скоро услышим больше от SpaceX и Маска.

Согласно предварительным подсчетам Стивена Кларка из NASASpaceFlight, во время тестового запуска был создан более 15 миллионов фунтов тяги .

. По словам Кларка, это означает, что Super Heavy только что создала "почти вдвое" больше тяги по сравнению с ракетой NASA Saturn V и космической стартовой системой, уже снятой с эксплуатации.

SpaceX все еще нуждается в сертификации от Федерального управления гражданской авиации для своей попытки запуска на орбиту.