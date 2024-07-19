Колишній дизайнер Apple показав невідоме досі відео Стіва Джобса, де той прогнозує майбутнє

Джоні Айв представив відео, яке раніше ніде не публікувалося. На ньому Стів Джобс робить припущення про майбутнє світу технологій під час виступу на Міжнародній конференції з дизайну в 1983 році, за рік до презентації Macintosh.

Про що відео

У 55-хвилинній промові Джобс пророкує, що продажі персональних комп'ютерів одного дня перевищать продажі автомобілів. На той час, каже Джоні Айв, це прозвучало "абсурдно".

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Відео було додано до архіву Стіва Джобса, а сам Айв написав до нього вступне слово.

Стів рідко відвідував дизайнерські конференції. Це був 1983 рік, ще до запуску Mac. Все ще відносно ранні дні Apple. У мене захоплює дух від того, наскільки глибоким було його розуміння драматичних змін, що мали відбутися з появою комп'ютера, який став загальнодоступним. Звичайно, він був не лише пророком, але й фундаментально визначив продукти, які назавжди змінять нашу культуру і наше життя,

– пише Айв.

Тепер уже колишній головний дизайнер Apple, Джоні Айв додає, що в своїй промові Джобс не лише передбачив, що продажі комп'ютерів перевищать продажі автомобілів до 1986 року, але й той факт, що протягом наступних десяти років люди проводитимуть більше часу за комп'ютером, ніж в автомобілі.

З трибуни він також попросив дизайнерів, які були присутні в аудиторії, про допомогу: почати думати про дизайн цих продуктів, тому що "добре вони спроєктовані чи погано, вони все одно будуть вироблятися".

Повне відео можна подивитися за цим посиланням . Воно доступне англійською мовою.

"Революція, яку Стів описав понад 40 років тому, звісно, відбулася, частково завдяки його глибокій відданості громадянській відповідальності. Він дбав про те, що виходило далеко за межі будь-якого функціонального імперативу. Це була перемога краси, чистоти і, як він казав, небайдужості. Він щиро вірив, що, роблячи щось корисне, надихаюче та красиве, ми висловлюємо свою любов до людства", – пише Айв.

Початок епохи комп'ютерів

Ця конференція проходила в Аспені на тему майбутнього. Компанія Apple тоді лише починала своє існування, і Стів Джобс навіть запитував аудиторію, як багато з присутніх має персональний комп'ютер. Відповідь тоді його явно розчарувала, але він розумів, що це лише початок.

Напередодні ввечері Джобс продемонстрував комп'ютер Lisa, один з перших комерційно доступних комп'ютерів з мишкою та графічним інтерфейсом користувача. Ці інновації означали, що людям більше не потрібно було набирати команди або натискати клавіші зі стрілками, щоб користуватися комп'ютером. Замість цього вони могли використовувати мишу, щоб клацати, перетягувати й переміщатися між піктограмами, меню та графікою, і навіть малювати.