Як економити заряд смартфона, ноутбука й павербанків під час блекауту

Під час тривалих блекаутів смартфон, ноутбук і павербанк стають критично важливими. Від правильних налаштувань і звичок залежить, чи вистачить заряду на кілька годин або на цілу добу без доступу до електромережі.

Під час відключень електроенергії вирішальне значення мають не лише наявні акумулятори, а й те, як саме користуватися технікою. Про це розповідає 24 Канал.

Як реально продовжити роботу гаджетів без підзарядки?

Оптимізація смартфона. Найбільше енергії смартфон витрачає на екран, мобільний зв’язок і фонові процеси. Під час блекауту варто зменшити яскравість до мінімально комфортного рівня, вимкнути автоматичну зміну яскравості та встановити темний режим. Якщо мобільна мережа нестабільна, смартфон швидко розряджається в пошуках сигналу, тому інколи вигідніше перейти в режим польоту й вмикати зв’язок лише за потреби. Також доцільно обмежити фонову роботу застосунків, синхронізацію фото й оновлення системи.

Ноутбук без розетки. Для ноутбуків ключову роль відіграє енергозберігаючий режим. Варто знизити яскравість екрана, вимкнути Bluetooth і Wi-Fi, якщо вони не потрібні постійно, а також закрити програми, що навантажують процесор. У багатьох системах можна вручну обмежити продуктивність, що дозволяє виграти кілька додаткових годин автономної роботи. Якщо робота не потребує постійного інтернету, офлайн-режим суттєво зменшує витрати енергії.

Павербанки: як не втратити заряд дарма. Павербанки часто розряджаються непомітно через втрати енергії або неправильне використання. Як Esfi, під час блекауту варто підключати гаджети лише тоді, коли це справді потрібно, а не тримати їх постійно на кабелі. Краще використовувати короткі зарядні сесії й віддавати пріоритет одному пристрою, а не заряджати кілька одночасно. Також важливо уникати дешевих кабелів, які збільшують втрати енергії.

Мобільний інтернет і месенджери. Відеодзвінки, автозавантаження медіа та активні сповіщення швидко виснажують батарею. У месенджерах доцільно вимкнути автоматичне завантаження фото й відео, обмежити push-сповіщення та користуватися текстовими повідомленнями. За слабкого сигналу варто тимчасово перейти з 5G або LTE на більш стабільний стандарт зв’язку.

Загальна стратегія на 8–24 години. Найефективніший підхід – це поєднання економії на кожному пристрої та чіткого плану використання. Смартфон залишається основним засобом зв’язку, ноутбук використовується лише за необхідності, а павербанк зберігається як резерв. Такий підхід дозволяє пережити навіть тривалі відключення без повної втрати доступу до зв’язку та роботи.