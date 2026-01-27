Що батькам варто знати про екранний час дітей
- Американська академія педіатрії оновила рекомендації щодо екранного часу дітей, зосередившись на якості контенту та ролі дорослих у формуванні здорових медіазвичок.
- ААП радить встановлювати зони без гаджетів, використовувати один екран за раз і надавати перевагу якісному контенту, при цьому допускаючи винятки без відчуття провини.
Американська академія педіатрії оновила рекомендації щодо використання екранів дітьми, відмовившись від жорстких часових обмежень. Новий підхід зосереджується на якості контенту, контексті його споживання та ролі дорослих у формуванні здорових медіазвичок.
У новому звіті Американська академія педіатрії (ААП) наголошує, що не існує універсальної норми екранного часу, яка гарантувала б здорові стосунки дитини з медіа. Вплив екранів залежить від віку, типу контенту, альтернативних занять і сімейних обставин. Про це розповідає Washington Post.
Чому години перед екраном більше не головне питання?
Фахівці звертають увагу, що екранний час формується не лише рішеннями батьків. Алгоритмічні стрічки соцмереж і відеоплатформ створені так, щоб утримувати увагу якомога довше, часто через емоційно заряджений контент. Тому відповідальність за проблему лежить і на технологічних компаніях.
Водночас ААП радить поєднувати чіткі правила з гнучкістю. Серед базових рекомендацій — зони без гаджетів удома, один екран за раз, батьківський контроль і пріоритет якісного контенту. Допускаються винятки без відчуття провини, зокрема для найменших дітей, якщо йдеться про короткий перегляд перевірених програм.
Як говориться у звіті ААП, окрему увагу приділяють прикладу дорослих. Діти копіюють поведінку батьків, а надмірне використання смартфонів часто пов’язане зі стресом. Також експерти радять обирати спільний перегляд на великому екрані, адже він сприяє навчанню, спілкуванню та створенню спільного досвіду.