В новом отчете Американская академия педиатрии (ААП) отмечает, что не существует универсальной нормы экранного времени, которая гарантировала бы здоровые отношения ребенка с медиа. Влияние экранов зависит от возраста, типа контента, альтернативных занятий и семейных обстоятельств. Об этом рассказывает Washington Post.

Почему часы перед экраном больше не главный вопрос?

Специалисты обращают внимание, что экранное время формируется не только решениями родителей. Алгоритмические ленты соцсетей и видеоплатформ созданы так, чтобы удерживать внимание как можно дольше, часто через эмоционально заряженный контент. Поэтому ответственность за проблему лежит и на технологических компаниях.

В то же время ААП советует сочетать четкие правила с гибкостью. Среди базовых рекомендаций - зоны без гаджетов дома, один экран за раз, родительский контроль и приоритет качественного контента. Допускаются исключения без чувства вины, в частности для самых маленьких детей, если речь идет о коротком просмотре проверенных программ.

Как говорится в отчете ААП, отдельное внимание уделяется примеру взрослых. Дети копируют поведение родителей, а чрезмерное использование смартфонов часто связано со стрессом. Также эксперты советуют выбирать совместный просмотр на большом экране, ведь он способствует обучению, общению и созданию общего опыта.