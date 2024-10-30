Екіпаж китайської космічної станції провів екскурсію бортом свого корабля
Джерело:CCTV
Китайські тайконавти на борту власної космічної станції "Тяньгун" дали нам рідкісне уявлення про життя на висоті приблизно 420 кілометрів над поверхнею планети. Вони надіслали на Землю короткий ролик, у якому показали внутрішні приміщення космічної бази, спальні місця, наукові прилади та навіть невеличку ферму, де вирощують рослини.
Екскурсія
У майже семихвилинному відео, поширеному китайським державним інформаційним агентством CCTV, члени нинішнього екіпажу "Шеньчжоу-18" спочатку демонструють кухню станції, починаючи з обіднього столу, невеликого нагрівача та мікрохвильової печі, закінчуючи машиною для розливу води, яка набирає рідину в маленькі пакетики з трубкою для зручного пиття в невагомості.
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- Астронавти також показали напрочуд просторі ліжка, кожне з яких має великий ілюмінатор, з якого відкривається неперевершений вид на Землю внизу.
- Ми навіть побачили два сегменти орбітальної лабораторії, в тому числі кілька рослин томатів та салату, що ростуть на станції.
- Згодом ми побачили кілька наукових приладів, зокрема сховище, в якому перебуває насіння рослин. Учені таким чином намагаються з'ясувати, як відсутність гравітації впливає на збереження та майбутнє проростання. Один із тайконавтів також сказав, що всередині цього "космічного готелю" знаходяться й тварини, зокрема рибки Даніо. Але прикладів нам не показали.
- Нарешті, ми побачили тренажери, потрібні людям у космосі, щоб підтримувати фізичну форму, адже в умовах невагомості м'язи та кістки швидко ослаблюються, оскільки майже не залучені до підтримки ваги тіла.
Екскурсія космічною станцією: відео
Вельми незвично й неочікувано було побачити щось подібне, адже Китай зазвичай тримає свою космічну програму в таємниці. Хоча раніше ми бачили багато фото та відео, зроблених на станції "Тяньгун", нічого схожого до цього нам ще не демонстрували. Зрозуміло, що нічого важливого й дійсно секретного глядачам не розкрили.
Що відомо про "Тяньгун" і цю місію
- Китай зібрав три модулі своєї космічної станції менш ніж за два роки.
- У її приміщеннях може розміститися екіпаж до трьох астронавтів.
- У квітні країна відправила свій останній на цей момент екіпаж до орбітальної лабораторії.
- Нинішні члени екіпажу готуються до повернення на Землю після майже піврічного перебування на борту.
- Під час перебування на орбіті вони спостерігали за тим, як рибки Даніо пристосовуються до незвичного для них середовища мікрогравітації, а також проводили інші наукові експерименти.
Хоча США виключили Китай з-поміж учасників Міжнародної космічної станції, космічна програма країни досягла величезного прогресу за кілька років і сподівається відправити людей на поверхню Місяця вже у 2030 році.