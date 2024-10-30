Екіпаж китайської космічної станції провів екскурсію бортом свого корабля

Китайські тайконавти на борту власної космічної станції "Тяньгун" дали нам рідкісне уявлення про життя на висоті приблизно 420 кілометрів над поверхнею планети. Вони надіслали на Землю короткий ролик, у якому показали внутрішні приміщення космічної бази, спальні місця, наукові прилади та навіть невеличку ферму, де вирощують рослини.

Екскурсія

У майже семихвилинному відео, поширеному китайським державним інформаційним агентством CCTV, члени нинішнього екіпажу "Шеньчжоу-18" спочатку демонструють кухню станції, починаючи з обіднього столу, невеликого нагрівача та мікрохвильової печі, закінчуючи машиною для розливу води, яка набирає рідину в маленькі пакетики з трубкою для зручного пиття в невагомості.

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Астронавти також показали напрочуд просторі ліжка, кожне з яких має великий ілюмінатор, з якого відкривається неперевершений вид на Землю внизу.

Ми навіть побачили два сегменти орбітальної лабораторії, в тому числі кілька рослин томатів та салату, що ростуть на станції.

Згодом ми побачили кілька наукових приладів, зокрема сховище, в якому перебуває насіння рослин. Учені таким чином намагаються з'ясувати, як відсутність гравітації впливає на збереження та майбутнє проростання. Один із тайконавтів також сказав, що всередині цього "космічного готелю" знаходяться й тварини, зокрема рибки Даніо. Але прикладів нам не показали.

Нарешті, ми побачили тренажери, потрібні людям у космосі, щоб підтримувати фізичну форму, адже в умовах невагомості м'язи та кістки швидко ослаблюються, оскільки майже не залучені до підтримки ваги тіла.

Екскурсія космічною станцією: відео

Вельми незвично й неочікувано було побачити щось подібне, адже Китай зазвичай тримає свою космічну програму в таємниці. Хоча раніше ми бачили багато фото та відео, зроблених на станції "Тяньгун", нічого схожого до цього нам ще не демонстрували. Зрозуміло, що нічого важливого й дійсно секретного глядачам не розкрили.

Що відомо про "Тяньгун" і цю місію

Китай зібрав три модулі своєї космічної станції менш ніж за два роки.

У її приміщеннях може розміститися екіпаж до трьох астронавтів.

У квітні країна відправила свій останній на цей момент екіпаж до орбітальної лабораторії.

Нинішні члени екіпажу готуються до повернення на Землю після майже піврічного перебування на борту.

Під час перебування на орбіті вони спостерігали за тим, як рибки Даніо пристосовуються до незвичного для них середовища мікрогравітації, а також проводили інші наукові експерименти.

Хоча США виключили Китай з-поміж учасників Міжнародної космічної станції, космічна програма країни досягла величезного прогресу за кілька років і сподівається відправити людей на поверхню Місяця вже у 2030 році.