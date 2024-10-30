Экскурсия

В почти семиминутном видео, распространенном китайским государственным информационным агентством CCTV, члены нынешнего экипажа "Шэньчжоу-18" сначала демонстрируют кухню станции, начиная с обеденного стола, небольшого нагревателя и микроволновой печи, заканчивая машиной для разлива воды, которая набирает жидкость в маленькие пакетики с трубкой для удобного питья в невесомости.

Смотрите также Полет человека к Луне становится все менее вероятным в следующем году

Астронавты также показали удивительно просторные кровати, каждая из которых имеет большой иллюминатор, из которого открывается непревзойденный вид на Землю внизу.

Мы даже увидели два сегмента орбитальной лаборатории, в том числе несколько растений томатов и салата, растущих на станции.

Впоследствии мы увидели несколько научных приборов, в частности хранилище, в котором находится семена растений. Ученые таким образом пытаются выяснить, как отсутствие гравитации влияет на сохранение и будущее прорастание. Один из тайконавтов также сказал, что внутри этого "космического отеля" находятся и животные, в частности рыбки Данио. Но примеров нам не показали.

Наконец, мы увидели тренажеры, нужны людям в космосе, чтобы поддерживать физическую форму, ведь в условиях невесомости мышцы и кости быстро ослабляются, поскольку почти не задействованы в поддержании веса тела.

Экскурсия по космической станции: видео

Весьма необычно и неожиданно было увидеть нечто подобное, ведь Китай обычно держит свою космическую программу в тайне. Хотя раньше мы видели много фото и видео, сделанных на станции "Тяньгун", ничего похожего до этого нам еще не демонстрировали. Понятно, что ничего важного и действительно секретного зрителям не раскрыли.

Что известно о "Тяньгун" и этой миссии

Китай собрал три модуля своей космической станции менее чем за два года.

В ее помещениях может разместиться экипаж до трех астронавтов.

В апреле страна отправила свой последний на данный момент экипаж в орбитальную лабораторию.

Нынешние члены экипажа готовятся к возвращению на Землю после почти полугодового пребывания на борту.

Во время пребывания на орбите они наблюдали за тем, как рыбки Данио приспосабливаются к непривычной для них среде микрогравитации, а также проводили другие научные эксперименты.

Хотя США исключили Китай из числа участников Международной космической станции, космическая программа страны достигла огромного прогресса за несколько лет и надеется отправить людей на поверхность Луны уже в 2030 году.