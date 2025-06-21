Учені знайшли приголомшливу екосистему там, де ніколи не з'являлась людина

Віддалені глибини Південних Сандвічевих островів стали місцем несподіваних відкриттів для світу морської біології. Нові екосистеми біля гідротермальних джерел, раніше невідомі науці, розкривають дивовижне різноманіття життя в недоторканих куточках океану, які людина ще не встигла зіпсувати.

Загадковий підводний світ

Під час 35-денної експедиції на борту дослідницького судна Falkor команда вчених вивчала одне з найвіддаленіших місць на Землі – Південні Сандвічеві острови в Південній Атлантиці. Архіпелаг, що лежить поруч із найглибшою океанською западиною Південної навколоантарктичної області, привернув увагу через унікальні гідротермальні джерела, повідомляє 24 Канал з посиланням на Schmidt Ocean Institute.

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Попри складні умови, серед яких були підводні землетруси, ураганні вітри, велетенські хвилі та айсберги, команда зафіксувала ряд сенсаційних відкриттів. Серед них – гігантські кальмари, а також коралові сади з червоного коралу на підводній горі Хампбек, розташованій близько до наймілкіших гідротермальних джерел на глибині приблизно 700 метрів.



Сад червоних коралів, що процвітає на підводній горі Хампбек / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Вражають і гідротермальні труби висотою до чотирьох метрів, вкриті різноманітними морськими мешканцями: від двостулкових молюсків до дрібних креветок, що кружляють навколо.



Гідротермальні джерела є осередками життя в глибокому морі / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Серед унікальних знахідок – екзотичні голозяброві, зняті на глибині 268 метрів, та незвичайний морський огірок, який споживає глибоководний організм, жартівливо названий "пуффбол" (дивіться головне зображення). Камера також зафіксувала перший портрет риби-дракона Akarotaxis aff. gouldae, що залишалася невловимою впродовж двох років.



Голозябровий молюск / Фото Jialing Cai/The Nippon Foundation – Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute



Дивна й унікальна риба з відростками біля голови / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute



Akarotaxis aff. gouldae / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Особливу увагу привернули яйця риби-равлика, знайдені на чорному коралі — явище, яке раніше морські біологи не спостерігали.



Яйця риби-равлика на коралі / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Ці відкриття стали одним із масштабних внесків проєкту Ocean Census, метою якого є прискорення вивчення океанського життя, щоб зберегти його від зникнення через кліматичні зміни та глибоководний видобуток.

Наразі це єдина досліджена глибина біля Південних Сандвічевих островів за допомогою дистанційно керованого апарата. Очікується, що майбутні експедиції відкриють ще більше цікавого.