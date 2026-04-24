Надпотужний Ель-Ніньйо принесе рекордні температури: науковці жахають новим прогнозом

Метеорологи оприлюднили тривожні дані, згідно з якими повернення сильних або навіть екстремальних умов явища Ель–Ніньйо можливе вже у травні або червні. Поточні вимірювання свідчать, що температура поверхні моря в тропічній частині Тихого океану зростає швидше, ніж у будь–який інший час цього століття.

Це є надзвичайно чітким сигналом того, що на планету насувається руйнівний погодний паттерн. Фахівці зазначають, що кліматичні моделі зараз демонструють рідкісну узгодженість, що дає високу впевненість у початку явища з подальшим його посиленням протягом наступних місяців, пише Daily Mail.

Що відомо про наближення "супер Ель-Ніньйо"?

Ель-Ніньйо є частиною природного циклу, відомого як Південне коливання, який зазвичай триває від двох до семи років, змінюючись фазою похолодання, відомою як Ла-Нінья. Під час теплої фази нагріта вода, що накопичується в Тихому океані, поширюється на великі площі та підвищує середню температуру поверхні Землі. Зрештою, це надлишкове тепло виходить в атмосферу, що призводить до загального потепління планети на багато місяців.

Хоча цей цикл існує сотні тисяч років, а ми спостерігаємо за ним десятки років, нинішні показники вказують на те, що 2026 рік може стати свідком одного з найсильніших проявів Ель-Ніньйо за всю історію спостережень.

Науковці використовують неофіційний термін "супер Ель-Ніньйо" для випадків, коли прогрів поверхні океану перевищує 2 градуси Цельсія вище норми. Прогнози Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США вказують на ймовірність виникнення саме такого сценарію як один до чотирьох.

Окремі дослідники навіть припускають можливість найсильнішої події за останні 140 років. Британська метеорологічна служба також підтверджує ці побоювання, заявляючи про значні зсуви в тропічній тихоокеанській зоні та прогнозуючи аномалії на рівні 1,5 градуса Цельсія, що вже зробить це явище найпотужнішим у поточному столітті.

Чого чекати від погоди

Важливо розуміти, що саме по собі це явище не викликане глобальним потеплінням, проте воно накладається на вже існуючий ефект від парникових газів. Це створює додатковий тепловий поштовх, який майже напевно призведе до стрибка температур до рекордних рівнів, пише вчений Марк Алессі в блозі Union of Concerned Scientists.

Учені вважають, що 2024 рік уже став найспекотнішим за всю історію через поєднання кліматичних змін та сильного Ель-Ніньйо, а поява нового суперциклу створює реальну загрозу того, що 2026 та 2027 роки знову поб’ють ці рекорди.

Наслідки для планети будуть не лише температурними, а й призведуть до серйозних порушень погодних умов.

Типовий сценарій передбачає збільшення кількості опадів та масштабні повені у Південній Америці, Сполучених Штатах Америки, Африці та в Центральній Азії.

Водночас Австралія та Індонезія можуть потерпати від тривалих посух, що значно підвищує ризик виникнення лісових пожеж у Південно-Східній Азії.

Очікується, що температура суші буде вищою за середню майже повсюдно, але найсильніше це відчують жителі Північної та Центральної Америки, Карибського басейну, Європи та Північної Африки.

Поки що існує певна невизначеність щодо того, якими будуть конкретні умови, оскільки сезон Ель-Ніньйо ще не почався, до того ж існує так звана весняна невизначеність, коли умови змінюються так різко, що передбачити щось стає складніше, ніж в інші пори року. Але, як підсумовує видання Guardian, ризик достатньо високий, щоб турбуватися.