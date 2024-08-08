Ford випустить стильні електровелосипеди під брендом Mustang

Найновішим прикладом виходу автомобільних компаній на ринок електровелосипедів є Ford, який об'єднався з брендом N+, щоб створити пару офіційно ліцензованих моделей електровелосипедів на честь Ford Mustang та Bronco. Компанія сподівається використати історичну спадщину своїх культових машин у нових Bronco E-Bike та Mustang E-Bike.

Немає нічого нового в тому, що автомобільні компанії співпрацюють з виробниками велосипедів для спільної розробки електровелосипедів в надії зацікавити відповідну аудиторію. GM, Porsche, Jeep, Polestar та інші вже намагалися зробити те ж саме, з різним успіхом. Але Ford стверджує, що його продукти будуть унікальними, оскільки вони безпосередньо пов'язані з двома найвідомішими моделями компанії.

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Характеристики велосипедів

Електровелосипеди будуть дуже міцними і призначеними для їзди по складній місцевості. Компанія заявляє 750-ватний втулковий двигун, який генерує 85 ньютон-метрів (Нм) крутного моменту для максимально-легкого подолання пагорбів.

Байки також матимуть подвійну підвіску, яку Ford назвав "GOAT", що, за словами компанії, розшифровується як "Goes Over Any Type of Terrain" (проходить по будь-якій місцевості).

Сидіння, натхненне мотоциклом, буде ексклюзивним для велосипеда під брендом Bronco. У Mustang воно буде більш типовим для велосипедів.



Bronco E-Bike / Фото Ford



Bronco E-Bike / Фото Ford

Електробайк очікується класу 3, що означає, що вони розвиватимуть максимальну швидкість 45 кілометрів на годину .

. Батарея може забезпечити запас ходу до 100 кілометрів, залежно від маршруту, стилю водіння та використання енергії.

Повна зарядка батареї займе до 3,5 годин.

Mustang вийдуть у двох екземплярах, обидва з яких матимуть однакові характеристики. Тут до стандартної моделі приєднається лімітована модель Mustang 60th Anniversary Edition, яка буде доступна виключно через дилерів Ford.

Компанія каже, що і Bronco, і Mustang поводитися так, щоб "імітувати культовий спортивний автомобіль".



Mustang E-Bike / Фото Ford

З відмінностей – дизайн рами та сидіння, а також колеса. Електробайк Bronco буде "взутий" у жорсткі шини Pirelli Scorpion Enduro M розміром 27,5x2,6 дюйма, а електробайк Mustang – у напівслизькі шини Pirelli Angel GT.

Обидва велосипеди будуть оснащені чотирипоршневими гідравлічними гальмами та повнокольоровими РК-дисплеями, які надаватимуть інформацію в режимі реального часу, наприклад, про швидкість, час автономної роботи та запас ходу.



Mustang E-Bike / Фото Ford

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Ціни

Жоден з велосипедів не буде дешевим.

Ціна Bronco стартуватиме від 4 500 доларів , з додатковими 350 доларами за колір фарби, відмінний від стандартного Area 51.

, з додатковими 350 доларами за колір фарби, відмінний від стандартного Area 51. Велосипед Mustang продаватиметься за 4 000 доларів, з аналогічною опцією вибору іншого кольору, окрім базового карбонізованого сірого кольору металік.

Обидва велосипеди можна попередньо замовити вже зараз на сайті компанії, а доставка почнеться пізніше цього року.