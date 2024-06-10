Цей одномісний електричний мікромобіль створений для боротьби із заторами у великих містах

Команда розробників інноваційного електровізка Revolve вирішила побороти проблеми мобільності в межах міста за допомогою свого останнього проєкту. Стартап створив компактний електромобіль (EV), призначений для самостійних поїздок на роботу.

Концепт Zigy є результатом співпраці між відомим італійським дизайнером Андреа Мочелліном (Andrea Mocellin) та інженерно-консалтинговою компанією Dexet Technologies.

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Хоча ідея електричних мікрокарів не нова, міські транспортні засоби для одного пасажира відносно рідкісні за межами веломобілів. Наразі на етапі техніко-економічного обґрунтування Мочеллін та його команда шукають партнерів у галузі, які допоможуть втілити концепцію в прототипи і, зрештою, у виробництво.

Zigy розробляється для різних застосувань, включаючи приватну власність, лізингові моделі та роботу автопарку, з потенційною адаптацією для комерційних вантажних перевезень.



Zigy покликана вирішити проблеми мобільності у великому місті / Фото Andrea Mocellin

Запропоновані технічні характеристики Zigy поки що є попередніми. Очікується, що одномісний електричний квадроцикл матиме довжину 1,95 метра, колісну базу 1,59 метра, ширину 1,1 метра і висоту 1,6 метра. Цифрове аеродинамічне моделювання показує, що коефіцієнт лобового опору становить близько 0,35, що, як очікується, збільшить запас ходу на 25% порівняно з конкурентами.

Побудований на основі модульного термопластичного композитного каркасу, розробленого компанією Dexet, Zigy включатиме перероблене вуглецеве волокно та натуральні волокна у своїй конструкції. Прогнозується, що його споряджена маса складе 353 кілограми.



Компактні розміри Zigy дають йому перевагу в щільному трафіку / Фото Andrea Mocellin

Автомобіль обіцяє відмінну маневреність з малим радіусом розвороту 7 метрів (23 фути), а його компактні розміри повинні полегшити паркування в переповнених міських районах. Крім того, він пропонує 30 літрів багажника для повсякденних справ.

Силова установка Zigy оснащена 12-кіловатним електродвигуном, який може розвивати пікову потужність у 21 кіловат, забезпечуючи максимальний крутний момент у 135 Нм. Його максимальна швидкість становить 77 км/год, що робить його придатним для їзди містом, а запас ходу на одному заряді акумулятора – приблизно 160 км.



Zigy – мікромобіль для однієї людини / Фото Andrea Mocellin

Автомобіль розрахований на одного пасажира, доступ до салону здійснюється через одні двері. Початкові візуалізації припускають систему управління у вигляді керма мотоциклетного типу, хоча в специфікаціях згадується кермо – ця деталь, ймовірно, буде доопрацьована під час створення прототипу.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

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Хоча конкретних термінів виробництва ще немає, успіх попередньої співпраці команди, інвалідного візка Revolve, дозволяє припустити, що Zigy може з часом стати реальністю. Якщо це станеться, він може з'явитися на європейських вулицях як транспортний засіб L7e або в США як низькошвидкісний транспортний засіб (LSV).