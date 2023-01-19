Глава Xiaomi особисто тестує перший автомобіль компанії: фото випробувань

Перший електромобіль Xiaomi тестує особисто Лей Цзюнь. Китайський виробник, відомий здебільшого своїми смартфонами, перевіряє, як працює майбутній продукт в холодних погодних умовах.

Перший автомобіль компанії Xiaomi знову потрапив в об'єктиви журналістів під час проходження випробувань у Китаї. Машину тестували в холодних умовах снігу та льоду. Серед тих, хто був помічений поруч із ним, був засновник і генеральний директор компанії Лей Цзюнь.

Цікаво Майбутній конкурент Tesla: у мережі з'явилися перші фото електромобіля Xiaomi

Що відомо

На тестах бачили відразу два автомобілі. Обидва загорнені в камуфляж – імовірно, щоб приховати деталі зовнішнього вигляду, які компанія поки що офіційно не розкривала. Поки що складається враження, що йдеться про спортивний седан. Лей Цзюнь був за кермом одного з тестових автомобілів.



Тестування автомобіля Xiaomi / Фото Gizmochina

Згідно з раніше опублікованою інформацією, автомобіль отримає однокристальну систему Qualcomm 8295, а також лазерний далекомір для роботи системи безпілотного водіння.

Презентація відбудеться цього року, а продажі заплановані на наступний рік. Компанія наразі будує завод, на якому й буде збирати автомобілі.