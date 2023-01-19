Первый автомобиль компании Xiaomi снова попал в объективы журналистов во время прохождения испытаний в Китае. Машину тестировали в холодных условиях снега и льда. Среди тех, кто был замечен рядом с ним, был основатель и генеральный директор компании Лей Цзюнь.

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Что известно

На тестах видели сразу два автомобиля. Оба завернуты в камуфляж – вероятно, чтобы скрыть детали внешнего вида, которые компания пока официально не раскрывала. Пока складывается впечатление, что речь идет о спортивном седане. Лей Цзюнь был за рулем одного из тестовых автомобилей



Тестирование автомобиля Xiaomi / Фото Gizmochina

Согласно ранее опубликованной информации, автомобиль получит однокристальную систему Qualcomm 8295, а также лазерный дальномер для работы системы беспилотного вождения.

Презентация пройдет в этом году, а продажи запланированы на следующий год. Компания строит завод, на котором и будет собирать автомобили.