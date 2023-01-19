Перший автомобіль компанії Xiaomi знову потрапив в об'єктиви журналістів під час проходження випробувань у Китаї. Машину тестували в холодних умовах снігу та льоду. Серед тих, хто був помічений поруч із ним, був засновник і генеральний директор компанії Лей Цзюнь.
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Що відомо
На тестах бачили відразу два автомобілі. Обидва загорнені в камуфляж – імовірно, щоб приховати деталі зовнішнього вигляду, які компанія поки що офіційно не розкривала. Поки що складається враження, що йдеться про спортивний седан. Лей Цзюнь був за кермом одного з тестових автомобілів.
Тестування автомобіля Xiaomi / Фото Gizmochina
Згідно з раніше опублікованою інформацією, автомобіль отримає однокристальну систему Qualcomm 8295, а також лазерний далекомір для роботи системи безпілотного водіння.
Презентація відбудеться цього року, а продажі заплановані на наступний рік. Компанія наразі будує завод, на якому й буде збирати автомобілі.
- Що стосується ціни, то Xiaomi, за даними інсайдерів, розглядає випуск двох варіантів – один коштуватиме від 38 000 доларів до 43 600 доларів, а другий – від 51 600 доларів. Ціна залежатиме від типу акумулятора.
- Електрокар від Xiaomi за чутками буде доступний із залізо-фосфатною батареєю Blade виробництва BYD, сумісною з 400-вольтовою зарядкою, а також з акумулятором Qilin виробництва CATL, який буде підтримувати 800-вольтову зарядку і зможе заряджатися від 0 до 80 відсотків усього за 15 хвилин.