Нові LFP батареї в електромобілях Zeekr заряджаються до 80% всього за 10 хвилин

Zeekr, китайський бренд електромобілів, що належить компанії Geely, розпочав поставки електромобілів, оснащених передовою батареєю LFP. Її особливість у тому, що вона здатна досягати 80% заряду всього за 10,5 хвилин.

У грудні минулого року Zeekr представила свою революційну батарею Golden Battery, яка працює на основі передової хімії батареї Blade Battery від BYD. Ця акумуляторна технологія другого покоління тепер доступна покупцям оновленого електричного седану Zeekr 007.

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Компанія розпочала прийом замовлень на оновлені моделі Zeekr 001 та 007 на наступний модельний рік. Обидві моделі тепер оснащені вдосконаленою системою автопілота SEA Intelligent Driving 2.0 на основі лідара і в більшості варіантів оснащені двома процесорами Nvidia Orin X.

Однак найбільш значущим оновленням є включення Golden Battery у вищі комплектації седана Zeekr 007.

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Ця вдосконалена тягова батарея в парі з 800-вольтовою бортовою мережею значно підвищує швидкість і ефективність зарядки. За даними CnEVPost, лише п'ять хвилин зарядки можуть забезпечити до 265 км запасу ходу за звичайним циклом CLTC, в той час, як 15 хвилин зарядки можуть поповнити 582 км запасу ходу.



Седан Zeekr 007 / Фото Zeekr

Загалом, седан Zeekr 007, оснащений батареєю на 75 кВт-год, може проїхати до 688 кілометрів за циклом CLTC без необхідності підзарядки.

Нова батарея Golden Battery перевершує більш дорогі нікель-марганцево-кобальтові (NMC) батареї за швидкістю заряджання. Вона заряджається на 30% швидше, ніж батарея першого покоління, яка могла проїхати лише до 500 кілометрів за 15 хвилин зарядки.

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Zeekr стверджує, що ця тягова батарея є рекордсменом за швидкістю заряджання серед усіх комерційно доступних батарей.