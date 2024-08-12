Як це працює

Надтонка і гнучка плівка виготовляється шляхом накладання світлопоглинаючих шарів перовскіту товщиною близько мікрона. Поєднання декількох шарів в одному сонячному елементі (так званий багатоперехідний підхід) дозволяє використовувати ширший діапазон світлового спектра, і, як наслідок, генерувати більше енергії з тієї самої кількості сонячного світла.

Повідомляється, що нові матеріали у 150 разів тонші за традиційні кремнієві пластини й можуть виробляти на 5% більше енергії, ніж традиційні одношарові кремнієві елементи.

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Доктор Шауіфенг Ху, науковий співробітник фізичного факультету Оксфордського університету, вважає, що "цей підхід може дозволити фотоелектричним пристроям досягти набагато більшої ефективності, що перевищує 45 відсотків", що є значно вищим показником, ніж усі нинішні технології сонячних панелей.

Цей новий підхід до технології сонячної енергетики може також знизити вартість сонячної енергії. Завдяки своїй тонкості та гнучкості їх можна наносити практично на будь-яку поверхню. Це знижує вартість будівництва та монтажу, а також дозволить сонячним електростанціям виробляти більше енергії та працювати більш стабільно, що головне.

Технологія все ще сира

Ця розробка поки що перебуває на стадії дослідження. Університет не говорить про довгострокову стабільність нещодавно розроблених перовскітних панелей. За останні 5 років, поки йшли дослідження, ефективність вдалося підвищити з 6 до 27 відсотків. Це дуже близько до результату, який демонструє середньостатистична нинішня технологія сонячних панелей.

Але дійсно стабільність усе ще є великим питанням. У дослідженні 2016 року, опублікованому в науковому журналі Solar Energy Materials and Solar Cells, зазначається, що перовськіт може забезпечити "ефективне, недороге виробництво енергії", але він також має "низьку стабільність" через свою чутливість до вологи.