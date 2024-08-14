В декабре прошлого года Zeekr представила свою революционную батарею Golden Battery, которая работает на основе передовой химии батареи Blade Battery от BYD. Эта аккумуляторная технология второго поколения теперь доступна покупателям обновленного электрического седана Zeekr 007.

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Компания начала прием заказов на обновленные модели Zeekr 001 и 007 на следующий модельный год. Обе модели теперь оснащены усовершенствованной системой автопилота SEA Intelligent Driving 2.0 на основе лидара и в большинстве вариантов оснащены двумя процессорами Nvidia Orin X.

Однако наиболее значимым обновлением является включение Golden Battery в высшие комплектации седана Zeekr 007.

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Эта усовершенствованная тяговая батарея в паре с 800-вольтовой бортовой сетью значительно повышает скорость и эффективность зарядки. По данным CnEVPost, всего пять минут зарядки могут обеспечить до 265 км запаса хода по обычному циклу CLTC, в то время, как 15 минут зарядки могут пополнить 582 км запаса хода.



Седан Zeekr 007 / Фото Zeekr

В общем, седан Zeekr 007, оснащен батареей на 75 кВт-ч, может проехать до 688 километров по циклу CLTC без необходимости подзарядки.

Новая батарея Golden Battery превосходит более дорогие никель-марганцево-кобальтовые (NMC) батареи по скорости зарядки. Она заряжается на 30% быстрее, чем батарея первого поколения, которая могла проехать всего до 500 километров за 15 минут зарядки.

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Zeekr утверждает, что эта тяговая батарея является рекордсменом по скорости зарядки среди всех коммерчески доступных батарей.