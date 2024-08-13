Что известно об этой легендарной машине

Ferrari F2001b F1 – лишь один из 30 болидов компании, на которых Шумахер одерживал победы. Этот экземпляр имеет шасси 215, но во время сезона 2002 года Ferrari использовала два разных шасси. Из-за проблем с коробкой передач, которые задержали подготовку к сезону, автопроизводитель использовал обновленную версию F2001 с предыдущего сезона на первых нескольких этапах, а не F2002, как ожидалось. И в одном из случаев машина имела №215.

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Обновленные автомобили получили название F2001b. Шумахер был за рулем на Гран-при Австралии, открывая сезон, и на следующем Гран-при Малайзии. Он выиграл гонку в Австралии и финишировал третьим в Малайзии из-за аварии на первом круге.



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari

F2001b сохранил проверенную 7-ступенчатую секвентальную коробку передач от предыдущей модели F2001, но добавил аэродинамические элементы на основе запланированных модернизаций для F2002. Двигатель V-10 почти не изменился, но получил некоторые модернизации от двигателя F2002. Согласно объявлению, двигатель, коробка передач и сцепление автомобиля должны быть обновлены техническими специалистами Ferrari, прежде чем его можно будет снова использовать.



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari

После завершения гоночной карьеры шасси №215 использовалось для тестирования шин, прежде чем Ferrari продала его швейцарскому владельцу, который регулярно использовал его на треке. Затем он был продан нынешнему владельцу в 2011 году.



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 года / Фото Ferrari

Новый аукцион запланирован на 17 августа, и RM Sotheby's называет цену продажи между 8 и 10 миллионами долларов. Стоит отметить, что F2002, за рулем которого Шумахер выступал позже в сезоне 2002 года, был продан за 6,6 миллиона долларов в 2019 году, а F2001, за рулем которого он выступал в сезоне 2001 года, был продан за 7,5 миллиона долларов на аукционе в 2017 году.

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