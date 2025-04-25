Ультрабюджетний електропікап Slate Truck представили в США

Американський стартап Slate представив електропікап нового покоління – Slate Truck, який має на меті стати найдоступнішим електромобілем на ринку. Виробництво авто розпочнеться у 2026 році, а його орієнтовна ціна становитиме менше ніж 20 000 доларів із урахуванням федеральних субсидій.

Slate Truck кардинально відрізняється від більшості сучасних електромобілів, інформує 24 Канал. У салоні – лише два сидіння, відсутні великі екрани та аудіосистема. Щоб послухати музику, водіям пропонується використовувати смартфон і Bluetooth-колонку.

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Запас ходу становить 150 миль (241 км), колір лише один – сірий, а дизайн – гранично мінімалістичний. Розробка авто тривала три роки.

Корпус пікапа виготовлений не зісталі чи алюмінію, а з пластику – інжекційного композиту на основі поліпропілену, який, за задумом, має бути більш стійким до подряпин і довговічним. Оббивка сидінь – текстильна меланжева тканина, яка з часом виглядатиме навіть краще. Проста форма кузова дозволяє легко обклеїти автомобіль плівкою навіть аматору.

Slate також продаватиме спеціальні комплекти для самостійної обклейки, які можна буде встановити за день.

Це ж прагнення до простоти та самостійності реалізовано і в виробничому процесі. Компанія повністю відмовилася від фарбування авто – однієї з найдорожчих і найскладніших частин виробництва. На відміну від великих виробників, Slate не потребує заводів з високими стелями для пресів – виготовлення пластикових панелей значно простіше й дешевше.

Slate Truck вироблятиметься в єдиній комплектації, в одному кольорі. Покупцям окремо пропонуватимуть додаткові опції: потужніші батареї або комплект для переобладнання авто в позашляховик. Після старту виробництва компанія планує швидко досягти фінансової самодостатності.

Комплект для трансформації в SUV включатиме додаткові сидіння з ременями безпеки, які встановлюватимуться позаду й відповідатимуть вимогам краш-тестів. Також передбачена сучасна система активної безпеки з функціями автоматичного гальмування та виявлення пішоходів, автоматичним перемиканням дальнього світла.

Slate Truck

Замість великої мультимедійної системи зображення з цифрової камери заднього огляду виводиться на невеликий екран за кермом. Для керування температурою й іншими функціями – фізичні перемикачі. Потужність задньопривідного авто становить 201 к.с. Завдяки відкритій архітектурі користувачі зможуть самостійно встановлювати будь-яке додаткове обладнання – від звукової панелі до повноцінної аудіосистеми.

Окрему увагу приділено праву на ремонт. Графік технічного обслуговування зведено до мінімуму, здебільшого обмежуючись щорічною заміною шин. Компанія підтримуватиме самостійний ремонт навіть у межах гарантії – покупцям будуть доступні відеоінструкції та гаряча лінія, проєкт отримав назву Slate University. Також укладено угоди з найбільшими сервісними центрами США, де можна буде, наприклад, встановити батарею з запасом ходу до 240 миль (286 км).

Slate, як і Tesla, планує продавати авто напряму без посередників. На основі обсягу попередніх замовлень буде сформована мережа пунктів видачі авто. За додаткову плату доставку можна буде замовити додому. Щоб зробити попереднє замовлення, потрібно внести 50 доларів. Перші поставки заплановані на другу половину 2026 року.