Slate Truck кардинально отличается от большинства современных электромобилей, информирует 24 Канал. В салоне – только два сиденья, отсутствуют большие экраны и аудиосистема. Чтобы послушать музыку, водителям предлагается использовать смартфон и Bluetooth-колонку.

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Запас хода составляет 150 миль (241 км), цвет только один – серый, а дизайн – предельно минималистичный. Разработка авто длилась три года.

Корпус пикапа изготовлен не из стали или алюминия, а из пластика – инжекционного композита на основе полипропилена, который, по замыслу, должен быть более устойчивым к царапинам и долговечным. Обивка сидений – текстильная меланжевая ткань, которая со временем будет выглядеть даже лучше. Простая форма кузова позволяет легко оклеить автомобиль пленкой даже аматору.

Slate также будет продавать специальные комплекты для самостоятельной оклейки, которые можно будет установить за день.

Это же стремление к простоте и самостоятельности реализовано и в производственном процессе. Компания полностью отказалась от покраски авто – одной из самых дорогих и сложных частей производства. В отличие от крупных производителей, Slate не нуждается в заводах с высокими потолками для прессов – изготовление пластиковых панелей значительно проще и дешевле.

Slate Truck будет производиться в единой комплектации, в одном цвете. Покупателям отдельно будут предлагать дополнительные опции: более мощные батареи или комплект для переоборудования авто во внедорожник. После старта производства компания планирует быстро достичь финансовой самодостаточности.

Комплект для трансформации в SUV будет включать дополнительные сиденья с ремнями безопасности, которые будут устанавливаться сзади и отвечать требованиям краш-тестов. Также предусмотрена современная система активной безопасности с функциями автоматического торможения и обнаружения пешеходов, автоматическим переключением дальнего света.

Slate Truck

Вместо большой мультимедийной системы изображение с цифровой камеры заднего обзора выводится на небольшой экран за рулем. Для управления температурой и другими функциями – физические переключатели. Мощность заднеприводного авто составляет 201 л.с. Благодаря открытой архитектуре пользователи смогут самостоятельно устанавливать любое дополнительное оборудование – от звуковой панели до полноценной аудиосистемы.

Отдельное внимание уделено праву на ремонт. График технического обслуживания сведен к минимуму, в основном ограничиваясь ежегодной заменой шин. Компания будет поддерживать самостоятельный ремонт даже в рамках гарантии – покупателям будут доступны видеоинструкции и горячая линия, проект получил название Slate University. Также заключены соглашения с крупнейшими сервисными центрами США, где можно будет, например, установить батарею с запасом хода до 240 миль (286 км).

Slate, как и Tesla, планирует продавать авто напрямую без посредников. На основе объема предварительных заказов будет сформирована сеть пунктов выдачи авто. За дополнительную плату доставку можно будет заказать на дом. Чтобы сделать предварительный заказ, нужно внести 50 долларов. Первые поставки запланированы на вторую половину 2026 года.