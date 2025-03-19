Это совсем немного дольше, чем время, необходимое для того, чтобы заправить бензиновый автомобиль. Производитель обещает, что технология будет доступна уже в следующем месяце в новом седане BYD Han L, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Китайские автомобили обгоняют американские

Этот анонс BYD вызвал настоящий шок в мире электромобилей. Если заявления подтвердятся, система компании будет быстрее Mega MPV компании Li Auto, которая может восстановить 490 километров за 12 минут, а также более чем в три раза эффективнее рекорд Tesla, которая заряжает 270 километров за 18 минут. Также не стоит забывать о китайской компании Zeekr, чьи батареи заряжаются до 80% всего за 10 минут.

После того как китайский бренд сделал свое объявление, рыночная стоимость компании BYD стремительно выросла, превысив стоимость Ford, General Motors и Volkswagen вместе взятых. Это первый такой случай для производителя и огромная победа для китайской автомобильной промышленности, которая продолжает свою крайне агрессивную экспансию на европейский и американский рынки, подавляя местных производителей.

Несмотря на введение тарифов в рамках торговой войны, доля Китая на мировом рынке электромобилей неуклонно растет:

В 2023 году Китай экспортировал 1,7 миллиона электромобилей в остальной мир – на 50 процентов больше, чем следующий крупнейший экспортер, Германия.

В августе 2024 года глобальный экспорт BYD более чем вдвое превысил экспорт Tesla, и это преимущество только возросло в последние месяцы, поскольку протесты и усталость от деятельности Маска привели к падению продаж Tesla.

Между тем акции Tesla упали еще на 4 процента только на предыдущих торгах благодаря падению продаж в Китае, проблемам с качеством Cybertruck и гонке с BYD по скорости зарядки.

Пока непонятно, что будет дальше. Прежде всего, следует дождаться релиза автомобиля BYD Han L, его независимого тестирования и выводов относительно технологии быстрой зарядки. Если это действительно правда, вероятно, продажи компании по всему миру еще больше вырастут. Учитывая, что Китай субсидирует собственные автомобильные компании, чтобы они могли удерживать очень низкие цены на свою продукцию, это очень плохие новости для Tesla и других производителей электрокаров.