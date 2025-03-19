Це зовсім трохи довше, ніж час, необхідний для того, щоб заправити бензиновий автомобіль. Виробник обіцяє, що технологія буде доступна вже наступного місяця у новому седані BYD Han L, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Китайські автомобілі обганяють американські

Цей анонс BYD викликав справжній шок у світі електромобілів. Якщо заяви підтвердяться, система компанії буде швидшою за Mega MPV компанії Li Auto, яка може відновити 490 кілометрів за 12 хвилин, а також більш ніж утричі ефективнішою за рекорд Tesla, яка заряджає 270 кілометрів за 18 хвилин. Також не варто забувати про китайську компанію Zeekr, чиї батареї заряджаються до 80% всього за 10 хвилин.

Після того, як китайський бренд зробив своє оголошення, ринкова вартість компанії BYD стрімко зросла, перевищивши вартість Ford, General Motors і Volkswagen разом узятих. Це перший такий випадок для виробника і величезна перемога для китайської автомобільної промисловості, яка продовжує свою вкрай агресивну експансію на європейський та американський ринки, пригнічуючи місцевих виробників.

Попри запровадження тарифів у рамках торгівельної війни, частка Китаю на світовому ринку електромобілів неухильно зростає:

У 2023 році Китай експортував 1,7 мільйона електромобілів до решти світу – на 50 відсотків більше, ніж наступний найбільший експортер, Німеччина.

У серпні 2024 року глобальний експорт BYD більш ніж удвічі перевищив експорт Tesla, і ця перевага лише зросла в останні місяці, оскільки протести та втома від діяльності Маска призвели до падіння продажів Tesla.

Тим часом акції Tesla впали ще на 4 відсотки лише на попередніх торгах завдяки падінню продажів у Китаї, проблемам з якістю Cybertruck і перегонам з BYD за швидкістю зарядки.

Наразі незрозуміло, що буде далі. Перш за все, слід дочекатися релізу автомобіля BYD Han L, його незалежного тестування і висновків щодо технології швидкого заряджання. Якщо це дійсно правда, імовірно, продажі компанії по всьому світу ще більше зростуть. Враховуючи, що Китай субсидує власні автомобільні компанії, щоб вони могли утримувати дуже низькі ціни на свою продукцію, це дуже погані новини для Tesla та інших виробників електрокарів.