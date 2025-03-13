Tesla прочь

Джоан Уилсон ранее владела двумя машинами Tesla, но продала одну после того, как Илон Маск показал свое истинное лицо. Для второй машины она рассматривает более драматический вариант – позволить клиентам ее медицинского бизнеса в центре Манхэттена выплеснуть свое разочарование новой администрацией и разбить электрокар вдребезги с помощью кувалды, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление владелицы.

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Мы могли бы раздать кувалды, позволить людям разбить машину и снять это для Instagram. Это может стать вирусным,

– написала Джоан Уилсон.

Владелица машины говорит, что купила первую Tesla в 2014 году, когда на ее автостоянке установили электрические зарядные устройства. Она не хочет возвращаться к топливным автомобилям, но и больше не желает оставаться преданной компании Маска. Она ссылается на то, что миллиардер демонстрирует "полное пренебрежение" к людям, когда "пытается полностью разрушить федеральное правительство". Уилсон также называет его "классическим техническим чуваком без должного понимания того, как работает правительство".

Партнер Джоан Уилсон по имени Фред, был одним из первых инвесторов Twitter, когда соцсеть еще не была испорчена Маском. Очевидно, что сейчас он уже не имеет доли в компании, что, возможно, также внесло определенный вклад в их впечатление о главе Tesla.

Чтобы избавиться от первой Tesla, оба пошли в салон Volvo. Там они не только купили новый автомобиль, но и сдали старый, получив взамен 2000 долларов скидки.

Я поехала в Volvo, чтобы купить новый электромобиль и сдать нашу Tesla. Я всегда любила Вольво. Они не разбиваются, как консервная банка. Как и большинство автомобилей, они были построены для шведских зим,

– говорит Уилсон.

А пока владелица автомобиля размышляет над тем, чтобы позволить незнакомцам уничтожить ее машину, другие ненавистники Tesla выражают свою неприязнь к Маску с помощью нецензурных граффити и поджогов в разных частях мира, особенно в Европе. Например, во Франции сожгли 12 машин Tesla, тогда как в США в салон компании бросили коктейль Молотова.