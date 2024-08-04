Apple дозволила емуляторам ПК на iPhone та iPad завантажувати ігри

Компанія Apple оновила правила App Store. Тепер програмам-емуляторам ПК дозволено завантажувати ігри на iPhone та iPad. Ця значна зміна розширює сферу дії правила 4.7, яке раніше дозволяло завантажувати ігри лише для емуляторів консолей.

Оновлення відбулося після того, як App Store схвалив застосунок UTM SE, який емулює старі версії Windows, macOS і Linux для запуску класичного програмного забезпечення та ігор.

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Зміна політики

Спочатку Apple відхилила застосунок-емулятор ПК UTM SE у червні, попри те, що дозволила емулятори ретро-ігор ще у квітні. Компанія послалася на порушення правил App Store, заявивши, що "ПК – це не консоль". Однак після того, як розробники внесли деякі корективи, Apple схвалила його.

Це був перший випадок, коли емулятор ПК був допущений в App Store. Нещодавні зміни в правилах мають на меті спростити процес схвалення подібних програмних рішень, що полегшить розробникам отримання дозволу на емулятори ПК.

Нові правила App Store включають наступні ключові оновлення:

4.7: Дозволяє додавати міні-додатки, міні-ігри, потокові ігри, чат-боти, плагіни та емулятори ігор.

Дозволяє додавати міні-додатки, міні-ігри, потокові ігри, чат-боти, плагіни та емулятори ігор. 4.7.2: Забороняє програмам розширювати або розкривати власні API платформи для програмного забезпечення без дозволу Apple.

Забороняє програмам розширювати або розкривати власні API платформи для програмного забезпечення без дозволу Apple. 4.7.3: Забороняє програмам обмінюватися даними або дозволами на конфіденційність з будь-яким програмним забезпеченням без згоди користувача.

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Ці зміни також впливають на рекомендації щодо нотаризації застосунків, розповсюджуваних за межами App Store в Європейському Союзі. Хоча на такі програми не поширюються всі правила Apple, вони повинні відповідати певним вимогам, щоб бути нотаріально завіреними. Програми без нотаризації не працюватимуть на пристроях Apple.