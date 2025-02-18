Ентузіаст перетворив провальний Humane AI Pin на розумного помічника

Після гучного провалу носимого ґаджета Humane AI Pin, який розкритикували усі хто лише міг, американський розробник Адам Гастінью вирішив дати пристрою друге життя. Він створив операційну систему PenumbraOS, що перетворює AI Pin на повноцінну платформу для розробки додатків.

Адам Гастінью, 29-річний програміст із Ванкувера, який раніше працював у Microsoft і стажувався в Apple, не здався – пише PCMag. Він витратив близько 400 годин на створення PenumbraOS – операційної системи, що дозволяє використовувати Humane AI Pin з користю, розповідає 24 Канал.

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За його словами, мета проєкту – надати іншим розробникам можливість експериментувати з ґаджетом і створювати власні продукти на основі цієї ОС.

Гастінью завжди захоплювали голосові помічники, такі як Siri. Він вважав, що Humane AI Pin виглядає цікаво, але має обмежені можливості. Після припинення підтримки з боку компанії він придбав пристрій із наміром додати відсутні функції.

Ключовим фактором успіху стало отримання доступу до сертифіката Android Debug Bridge (ADB), який дозволив вивчити вихідний код. Використовуючи APK-файли для Android, розробник розібрав структуру коду та почав модифікувати систему.

Що вже вміє PenumbraOS

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії, але вже дозволяє активувати сторонні eSIM (цифрові SIM-картки), перетворюючи AI Pin на повноцінний Android-ґаджет. Пристрій здатен взаємодіяти з API OpenAI через WebSocket і обробляти звук практично в реальному часі.

Гастінью планує створити MABL – центральний автоматизований додаток, який дозволить встановлювати різні версії мовних моделей ШІ та інші програми на AI Pin. Його кінцева мета – створити платформу для мобільних ШІ-помічників, де кожен зможе реалізувати свої ідеї.

Реакція спільноти

Розробник зазначає, що його проєкт уже привернув увагу спільноти. До нього зверталися колеги та навіть колишні співробітники Humane, зацікавлені в розвитку ідеї. Це свідчить про потенціал PenumbraOS як платформи для експериментів із носимими ШІ-пристроями.

Провал Humane AI Pin

У квітні 2024 року натільний ґаджет Humane AI Pin вартістю 699 доларів, який рекламували як революційний пристрій, розчарував покупців. Користувачі скаржилися на незручність і повільну роботу, порівнюючи його з провальним стартапом Juicero, що продавав соковижималку за 700 доларів, хоча фруктові пюре було легше вичавити руками.

Ситуацію погіршило попередження компанії про пожежну небезпеку зарядного кейса. У лютому 2025 року Humane була придбана HP, а основні функції пристрою вимкнули, що остаточно поставило хрест на його комерційному успіху.