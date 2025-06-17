Адам Гастинью, 29-летний программист из Ванкувера, ранее работавший в Microsoft и стажировавшийся в Apple, не сдался – пишет PCMag. Он потратил около 400 часов на создание PenumbraOS – операционной системы, позволяющей использовать Humane AI Pin с пользой, рассказывает 24 Канал.

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По его словам, цель проекта – предоставить другим разработчикам возможность экспериментировать с гаджетом и создавать собственные продукты на основе этой ОС.

Гастинью всегда восхищали голосовые помощники, такие как Siri. Он считал, что Humane AI Pin выглядит интересно, но имеет ограниченные возможности. После прекращения поддержки со стороны компании он приобрел устройство с намерением добавить недостающие функции.

Ключевым фактором успеха стало получение доступа к сертификату Android Debug Bridge (ADB), который позволил изучить исходный код. Используя APK-файлы для Android, разработчик разобрал структуру кода и начал модифицировать систему.

Что уже умеет PenumbraOS

Сейчас проект находится на ранней стадии, но уже позволяет активировать сторонние eSIM (цифровые SIM-карты), превращая AI Pin в полноценный Android-гаджет. Устройство способно взаимодействовать с API OpenAI через WebSocket и обрабатывать звук практически в реальном времени.

Гастинью планирует создать MABL – центральное автоматизированное приложение, которое позволит устанавливать различные версии языковых моделей ИИ и другие приложения на AI Pin. Его конечная цель – создать платформу для мобильных ИИ-помощников, где каждый сможет реализовать свои идеи.

Реакция сообщества

Разработчик отмечает, что его проект уже привлек внимание сообщества. К нему обращались коллеги и даже бывшие сотрудники Humane, заинтересованные в развитии идеи. Это свидетельствует о потенциале PenumbraOS как платформы для экспериментов с носимыми ИИ-устройствами.

Провал Humane AI Pin

В апреле 2024 года нательный гаджет Humane AI Pin стоимостью 699 долларов, который рекламировали как революционное устройство, разочаровал покупателей. Пользователи жаловались на неудобство и медленную работу, сравнивая его с провальным стартапом Juicero, продававшим соковыжималку за 700 долларов, хотя фруктовые пюре было легче выжать руками.

Ситуацию усугубило предупреждение компании о пожарной опасности зарядного кейса. В феврале 2025 года Humane была приобретена HP, а основные функции устройства выключили, что окончательно поставило крест на его коммерческом успехе.