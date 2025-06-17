Адам Гастінью, 29-річний програміст із Ванкувера, який раніше працював у Microsoft і стажувався в Apple, не здався – пише PCMag. Він витратив близько 400 годин на створення PenumbraOS – операційної системи, що дозволяє використовувати Humane AI Pin з користю, розповідає 24 Канал.

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За його словами, мета проєкту – надати іншим розробникам можливість експериментувати з ґаджетом і створювати власні продукти на основі цієї ОС.

Гастінью завжди захоплювали голосові помічники, такі як Siri. Він вважав, що Humane AI Pin виглядає цікаво, але має обмежені можливості. Після припинення підтримки з боку компанії він придбав пристрій із наміром додати відсутні функції.

Ключовим фактором успіху стало отримання доступу до сертифіката Android Debug Bridge (ADB), який дозволив вивчити вихідний код. Використовуючи APK-файли для Android, розробник розібрав структуру коду та почав модифікувати систему.

Що вже вміє PenumbraOS

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії, але вже дозволяє активувати сторонні eSIM (цифрові SIM-картки), перетворюючи AI Pin на повноцінний Android-ґаджет. Пристрій здатен взаємодіяти з API OpenAI через WebSocket і обробляти звук практично в реальному часі.

Гастінью планує створити MABL – центральний автоматизований додаток, який дозволить встановлювати різні версії мовних моделей ШІ та інші програми на AI Pin. Його кінцева мета – створити платформу для мобільних ШІ-помічників, де кожен зможе реалізувати свої ідеї.

Реакція спільноти

Розробник зазначає, що його проєкт уже привернув увагу спільноти. До нього зверталися колеги та навіть колишні співробітники Humane, зацікавлені в розвитку ідеї. Це свідчить про потенціал PenumbraOS як платформи для експериментів із носимими ШІ-пристроями.

Провал Humane AI Pin

У квітні 2024 року натільний ґаджет Humane AI Pin вартістю 699 доларів, який рекламували як революційний пристрій, розчарував покупців. Користувачі скаржилися на незручність і повільну роботу, порівнюючи його з провальним стартапом Juicero, що продавав соковижималку за 700 доларів, хоча фруктові пюре було легше вичавити руками.

Ситуацію погіршило попередження компанії про пожежну небезпеку зарядного кейса. У лютому 2025 року Humane була придбана HP, а основні функції пристрою вимкнули, що остаточно поставило хрест на його комерційному успіху.