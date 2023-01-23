Кетчуп виявився чудовим замінником термопасти, якщо під рукою немає нічого іншого

Власники домашніх ПК не раз цікавилися чим можна замінити термопасту вдома, але навряд чи хтось підозрював, що для цього найкраще підійде звичайний кетчуп. Один із читачів порталу ComputerBase виявив це протестувавши найрізноманітніших підручні замінники, від кетчупу, до шматка сиру.

Як повідомляє 24 Канал, спершу ентузіаст мав намір протестувати різні термопрокладки, проте в процесі в хід пішли і більш нестандартні рішення (або просто все, що вдалося виявити у холодильнику).

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Так, в ході тестування у ролі термопасти було випробувано такі продукти:

твердий сир,

картопля,

кетчуп,

арахісова паста

зубна паста,

дитячий крем, та інше.

Найкраще з перелічених продуктів себе продемонстрував звичайний кетчуп, що дещо неочікувано (ми ставили на зубну пасту).

Як проходив тест

У ролі платформи для тестів виступив графічний процесор відеокарти Radeon R7 240, яка і так має непогану систему відводу тепла, хоч термопаста є обов'язковим елементом.



Результати тестування продуктів у ролі термопасти / Фото AssassinWarlord

Для створення навантаження використовувався стрес-тест Furmark, який для кожного тестового зразка запускався на 5 хвилин. Лише половина з протестованих зразків впоралася із завданням, у решті випадків температура GPU досягла 105 °C, після чого запустився механізм троттлінгу (зниження частот).

В хід пішло все, що було під рукою (картопля, кетчуп, сир) / Фото AssassinWarlord

Очікувано найкраще продемонстрували себе термопасти. Навіть найгірші рішення чудово справлялися із завданням (оце так відкриття, хто ж сподівався).

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Чому не можна використовувати кетчуп замість термопасти

(якщо вам раптом захотілося це зробити)

Тест було проведено зі звичайної цікавості і потрібно розуміти, що яким би чудовим термоізолятором не був кетчуп, на практиці заміна ним термопасти – це дуже погана ідея. Як мінімум, це небезпечно, адже в продукті міститься вода, і це збільшує ризик короткого замикання.