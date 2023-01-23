Как сообщает 24 Канал Сначала энтузиаст намеревался протестировать разные термопрокладки, однако в процессе в ход пошли и более нестандартные решения (или просто все, что удалось обнаружить в холодильнике).
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Да, в ходе тестирования в роли термопасты были испытаны следующие продукты:
- твердый сыр,
- картофель,
- кетчуп,
- арахисовая паста
- зубная паста,
- детский крем и прочее.
Лучшее из перечисленных продуктов себя продемонстрировал обычный кетчуп, что несколько неожиданно (мы ставили на зубную пасту).
Как проходил тест
В качестве платформы для тестов выступил графический процессор видеокарты Radeon R7 240, которая и так обладает хорошей системой отвода тепла, хотя термопаста является обязательным элементом.
Результаты тестирования продуктов в качестве термопасты / Фото AssassinWarlord
Для создания погрузки использовался стресс-тест Furmark, который для каждого тестового образца запускался на 5 минут. Только половина из протестированных образцов справилась с заданием, в остальных случаях температура GPU достигла 105 °C, после чего запустился механизм тротлинга (снижение частот).
В ход пошло все, что было под рукой (картофель, кетчуп, творог) / Фото AssassinWarlord
Ожидаемо лучше продемонстрировали себя термопасты. Даже лучшие решения прекрасно справлялись с задачей (это открытие, кто же надеялся).
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Почему нельзя использовать кетчуп вместо термопасты
(если вам вдруг захотелось это сделать)
Тест был проведен из обычного любопытства и нужно понимать, что каким бы отличным термоизолятором ни был кетчуп, на практике замена им термопасты – это очень плохая идея. Как минимум это опасно, ведь в продукте содержится вода, и это увеличивает риск короткого замыкания.