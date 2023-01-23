Как сообщает 24 Канал Сначала энтузиаст намеревался протестировать разные термопрокладки, однако в процессе в ход пошли и более нестандартные решения (или просто все, что удалось обнаружить в холодильнике).

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Да, в ходе тестирования в роли термопасты были испытаны следующие продукты:

твердый сыр,

картофель,

кетчуп,

арахисовая паста

зубная паста,

детский крем и прочее.

Лучшее из перечисленных продуктов себя продемонстрировал обычный кетчуп, что несколько неожиданно (мы ставили на зубную пасту).

Как проходил тест

В качестве платформы для тестов выступил графический процессор видеокарты Radeon R7 240, которая и так обладает хорошей системой отвода тепла, хотя термопаста является обязательным элементом.



Результаты тестирования продуктов в качестве термопасты / Фото AssassinWarlord

Для создания погрузки использовался стресс-тест Furmark, который для каждого тестового образца запускался на 5 минут. Только половина из протестированных образцов справилась с заданием, в остальных случаях температура GPU достигла 105 °C, после чего запустился механизм тротлинга (снижение частот).

В ход пошло все, что было под рукой (картофель, кетчуп, творог) / Фото AssassinWarlord

Ожидаемо лучше продемонстрировали себя термопасты. Даже лучшие решения прекрасно справлялись с задачей (это открытие, кто же надеялся).

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Почему нельзя использовать кетчуп вместо термопасты

(если вам вдруг захотелось это сделать)

Тест был проведен из обычного любопытства и нужно понимать, что каким бы отличным термоизолятором ни был кетчуп, на практике замена им термопасты – это очень плохая идея. Как минимум это опасно, ведь в продукте содержится вода, и это увеличивает риск короткого замыкания.