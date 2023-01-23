Як повідомляє 24 Канал, спершу ентузіаст мав намір протестувати різні термопрокладки, проте в процесі в хід пішли і більш нестандартні рішення (або просто все, що вдалося виявити у холодильнику).

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Так, в ході тестування у ролі термопасти було випробувано такі продукти:

твердий сир,

картопля,

кетчуп,

арахісова паста

зубна паста,

дитячий крем, та інше.

Найкраще з перелічених продуктів себе продемонстрував звичайний кетчуп, що дещо неочікувано (ми ставили на зубну пасту).

Як проходив тест

У ролі платформи для тестів виступив графічний процесор відеокарти Radeon R7 240, яка і так має непогану систему відводу тепла, хоч термопаста є обов'язковим елементом.



Результати тестування продуктів у ролі термопасти / Фото AssassinWarlord

Для створення навантаження використовувався стрес-тест Furmark, який для кожного тестового зразка запускався на 5 хвилин. Лише половина з протестованих зразків впоралася із завданням, у решті випадків температура GPU досягла 105 °C, після чого запустився механізм троттлінгу (зниження частот).

В хід пішло все, що було під рукою (картопля, кетчуп, сир) / Фото AssassinWarlord

Очікувано найкраще продемонстрували себе термопасти. Навіть найкращі рішення чудово справлялися із завданням (оце так відкриття, хто ж сподівався).

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Чому не можна використовувати кетчуп замість термопасти

(якщо вам раптом захотілося це зробити)

Тест було проведено зі звичайної цікавості і потрібно розуміти, що яким би чудовим термоізолятором не був кетчуп, на практиці заміна ним термопасти – це дуже погана ідея. Як мінімум, це небезпечно, адже в продукті міститься вода, і це збільшує ризик короткого замикання.