Ваш старий телевізор можна повернути до життя змусивши працювати його швидше і стабільніше

З часом смарттелевізори починають працювати гірше і важливу роль у цьому саме мережеве підключення. Воно відповідає за те, чи буде фільм у 4K йти без затримок і втрати якості. У багатьох випадках простий перехід із Wi-Fi на звичайне провідне підключення здатен помітно покращити стабільність стримінгу.

Насамперед люди зазвичай думають про телевізор, звук і комфорт у кімнаті. Але є ще один важливий компонент – інтернет-підключення, наголошує 24 Канал. Більшість користувачів сьогодні дивляться фільми через стримінгові сервіси, адже великі колекції Blu-ray обходяться дорого. А це означає, що стабільна мережа стає ключовою частиною системи.

Дивіться також Ніколи не використовуйте пласкі кабелі для домашнього інтернету: ось чому це погана ідея

Переважно всі використовують найпоширеніший варіант – Wi-Fi. У більшості квартир уже є роутер, і сучасні стандарти бездротового зв'язку, зокрема Wi-Fi 6, теоретично легко справляються зі стримінгом 4K-відео з HDR і звуком Dolby Atmos. Проблема в тому, що слово "теоретично" тут має велике значення.

Чому кабель Ethernet часто працює краще за Wi-Fi?

Бездротовий сигнал дуже залежить від умов у квартирі. Навіть якщо роутер розташований відносно близько до телевізора, сигнал можуть послаблювати стіни, меблі або металеві предмети. Якщо ж роутер стоїть у шафі чи зачиненому комоді – це ще більше погіршує якість сигналу. Через це швидкість може падати, а з'єднання – ставати нестабільним.

Корисно! Існують десятки способів, як покращити Wi-Fi у квартирі, навіть якщо в помешканні багато перешкод.

Проте навіть використання mesh-системи не гарантує ідеального результату. Наприклад, мережеве обладнання може підтримувати гігабітну швидкість, але реальні бездротові підключення часто показують удвічі менші результати.

Під час перегляду фільмів це може стати серйозною проблемою. Стримінгові сервіси автоматично знижують бітрейт або роздільну здатність, коли швидкість інтернету падає. У результаті з'являється пікселізація, погіршується звук або виникають короткі збої відтворення.

Якщо якість зображення сильно залежить від Wi-Fi, ризик таких проблем зростає. Це особливо помітно у бездротових аудіосистемах: колонки можуть втрачати синхронізацію або тимчасово відключатися. Навіть ігрові консолі іноді потребують інтернету для перевірки ліцензій чи запуску контенту, який мав би працювати "офлайн".

Саме тут і проявляється головна перевага Ethernet – стабільність. Кабельне підключення практично не залежить від відстані у межах квартири й не страждає від перешкод. Швидкість зазвичай залишається стабільною і передбачуваною, навіть якщо вона не найвища.

Важливо! Для стримінгу це часто важливіше за максимальний показник швидкості. Краще, щоб фільм запускався трохи довше, ніж постійно зупинявся через буферизацію.

Ethernet забезпечує вищу швидкість передачі даних та стабільність з'єднання. Наприклад, ноутбук із кабельним підключенням може завантажувати великі файли значно швидше, ніж смартфон, підключений до того самого роутера через Wi-Fi.

Як правильно налаштувати Ethernet підключення до телевізора?

Перший крок – перевірити, які пристрої у вашій системі мають Ethernet-порт. Більшість сучасних Smart TV обладнані таким роз'ємом, але інколи він підтримує лише швидкість 100 Мбіт/с замість гігабітного стандарту 1 Гбіт/с.

У такому випадку Ethernet все одно може бути корисним через стабільність з'єднання. Однак іноді швидкісний Wi-Fi 6 може виявитися навіть швидшим.

Якщо телевізор не має швидкого Ethernet-порту або не має його взагалі, існують альтернативи. Наприклад, деякі медіаплеєри мають власні мережеві роз'єми. Серед популярних варіантів – Roku Ultra або старші моделі Apple TV 4K.

Ще один варіант – використання адаптера USB-to-Ethernet. Але тут важливо врахувати можливості USB-порту. Якщо це USB 3.x, він без проблем підтримує гігабітну швидкість. Якщо ж USB 2.0, максимальна швидкість буде приблизно 480 Мбіт/с – цього вистачить для стримінгу 4K HDR, але для великих оновлень чи завантажень це вже обмеження.

Цікавий факт! USB 3.x порти зазвичай позначаються синім кольором, однак для того, щоб впевнитися що телевізор підтримує такий стандарт – перевірте в інтернеті за назвою моделі технічні характеристики.

Також варто звернути увагу на кількість Ethernet-портів у роутері. У багатьох сучасних моделях їх небагато – іноді лише два. Якщо пристроїв більше, доведеться використовувати Ethernet-комутатор (switch). Для домашнього кінотеатру підійде навіть простий і недорогий некерований комутатор.

Підключати кабелем абсолютно всі пристрої необов'язково. Якщо, наприклад, бездротова система колонок працює стабільно, прокладати кабель до кожної з них може бути зайвим клопотом.

Щодо кабелів, оптимальним варіантом сьогодні є стандарт Cat 6. Він підтримує швидкість до 10 Гбіт/с і коштує не набагато дорожче за старіший Cat 5e. Навіть якщо домашня мережа поки не використовує такі швидкості, це хороший запас на майбутнє.

До речі, причина, чому ваш інтернет може працювати повільно, часто ховається саме в кабелі.

Окрема увага – організації кабелів. Не варто купувати занадто короткі дроти. Невеликий запас довжини дозволить легко переставити техніку, якщо зміниться розташування меблів.

Також не рекомендується прокладати кабелі всередині стін без досвіду чи професійної допомоги. Якщо кабель доведеться замінити, це може створити серйозні труднощі. Значно простіше прокласти його вздовж плінтусів, під килимами або меблями та використовувати кабельні короби для безпеки й акуратного вигляду.