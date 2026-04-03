Microsoft 365 приготуватись: ЄС готує свою альтернативу під назвою Euro-Office

Європейські технологічні компанії об’єдналися для створення власного офісного пакета Euro-Office. Проєкт має зменшити залежність від американських сервісів і запропонувати суверенне рішення для організацій.

Група європейських компаній і організацій оголосила про запуск нового офісного пакета під назвою Euro-Office. Проєкт позиціонують як альтернативу популярним рішенням на кшталт Microsoft 365 і Google Workspace, але з акцентом на технологічну незалежність. Про це пише Techradar.

Навіщо Європі власний офісний пакет?

До ініціативи долучилися кілька великих гравців, серед яких IONOS, Nextcloud, XWiki та інші компанії й спільноти. Вони планують створити відкриту платформу, до якої зможуть долучатися як бізнеси, так і незалежні розробники.

Euro-Office базується не з нуля – це форк проєкту ONLYOFFICE. Рішення розвивати власну гілку пояснюють кількома причинами: проблемами з прийняттям змін у коді, суперечливими продуктовими рішеннями, недостатньою прозорістю, закритими мобільними застосунками та занепокоєнням щодо походження проєкту.

Новий пакет включатиме базові інструменти – текстові документи, таблиці та презентації. Розробники обіцяють знайомий інтерфейс, щоб користувачам було легко перейти з інших сервісів. Водночас ключова відмінність – управління і контроль з боку європейських структур, а не міжнародних корпорацій.

Проєкт орієнтований насамперед на державні установи, освітній сектор і бізнес, де питання безпеки та суверенітету даних мають критичне значення. За словами керівника IONOS Achim Weiß, Європа роками покладалася на американське програмне забезпечення, що створює ризики залежності.

Гендиректор Nextcloud також підкреслив, що всі необхідні технології для такого продукту вже існують, але раніше не було єдиної ініціативи, яка б об’єднала їх у повноцінне рішення.

Як пише Computerworld, наразі доступна тестова версія Euro-Office, а розробники збирають відгуки, перевіряють сумісність форматів і вдосконалюють функціональність. Повноцінний реліз версії 1.0 очікується вже влітку 2026 року.

У ширшому контексті цей проєкт є частиною прагнення Європи зменшити залежність від великих технологічних компаній зі США та посилити власну цифрову екосистему.