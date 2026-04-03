Компанія Microsoft тривалий час інтегрувала штучний інтелект у свої продукти, але значною мірою покладалася на технології OpenAI. Саме їхні розробки лягли в основу інструментів на кшталт Copilot і інтеграцій у корпоративні сервіси. Про це пише Digitaltrends.

Чому Microsoft вирішила розвивати власний ШІ?

Тепер стратегія змінюється. Microsoft хоче створювати власні AI-моделі і досягти рівня так званого "передового" штучного інтелекту вже до 2027 року. Про це заявив керівник напряму Microsoft AI Mustafa Suleyman, підкресливши, що компанія працює над системами, здатними обробляти текст, зображення та аудіо.

Раніше Microsoft обмежував контракт із OpenAI, який фактично забороняв створення власних універсальних моделей. Після перегляду угоди це обмеження було знято, що відкрило шлях до самостійної розробки.

Компанія вже почала інвестувати у технічну базу. Зокрема, вона використовує кластери чипів Nvidia GB200 для нарощування обчислювальних потужностей. За словами Сулеймана, протягом найближчих 12–18 місяців Microsoft планує вийти на рівень інфраструктури, необхідний для створення потужних AI-моделей.

Перші результати цієї стратегії вже з’являються. Компанія представила модель для розпізнавання мовлення, яка перевершує конкурентів у 11 із 25 найпоширеніших мов. Вона оптимізована для роботи навіть у шумному середовищі та з часом буде інтегрована у сервіси Microsoft, зокрема корпоративні інструменти.

Як пише Bloomberg, генеральний директор Satya Nadella також підтвердив довгострокові плани. За його словами, протягом найближчих трьох–п’яти років компанія зосередиться на створенні власних передових AI-рішень.

Для користувачів це означає посилення конкуренції на ринку штучного інтелекту. У перспективі це може призвести до появи більш розумних і ефективних інструментів у звичних програмах. Водночас активне нарощування інфраструктури великими компаніями може вплинути на ринок комплектуючих – попит на відеокарти, оперативну пам’ять і накопичувачі зростатиме, що потенційно підштовхне ціни вгору.