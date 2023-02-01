Facebook може навмисно розряджати батарею смартфона – ось, чому він це робить

Користувачі смартфонів роками звинувачують Facebook Messenger у тому, що він розряджає батареї їхніх смартфонів. Позов колишнього співробітника Meta, який працював над сервісом, надає цій підозрі правдоподібності.

В інтерв'ю New York Post колишній аналітик Facebook Джордж Хейворд стверджує, що компанія наказала йому робити саме це. Коли він відмовився, його звільнили.

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Чому Facebook це робить

У тексті позову йдеться, що Хейворда звільнили, коли він відмовився брати участь у практиці, відомій як "негативне тестування". Її суть полягає в тому, що технологічні компанії таємно випробовують межі можливостей користувацьких систем. У випадку з Facebook Messenger це проявлялось у тому, що додаток нібито використовувався для того, щоб побачити, скільки даних можуть обробити телефони користувачів. У процесі він розряджав батареї.

Я сказав менеджеру: "Це може комусь зашкодити". А вона відповіла, що, зашкодивши кільком, ми можемо допомогти більшій масі,

– розповідає позивач.

Джордж Хейворд каже, що керівництво вручало йому документ під назвою "Як проводити продумані негативні тести", з якого слідувало, що компанія вже вдавалася до таких дій – у паперах згадувалися "приклади з реального життя".

Адвокат Хейворда Деніел Кайзер вважає цю практику "обурливою" і "явно незаконною". На його думку, компанія може завдавати шкоди людям, які покладаються на Messenger "в обставинах, коли їм потрібно спілкуватися з іншими, включаючи, але не обмежуючись, поліцію або інших рятувальників".

Представник материнської компанії Facebook, Meta, назвав звинувачення "безпідставними".