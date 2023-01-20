Правозахисна організація Global Witness опублікувала результати тесту вчора, 19 січня. Компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, раніше заявляла, що має намір блокувати контент, спрямований на розпалювання насильства, однак все ще приймає рекламу, яка робить саме це.

Цікаво Facebook та Instagram можуть змінити правила щодо оголеного тіла: що дозволять публікувати

Що сталося

8 січня, прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару штурмували й громили Конгрес, Верховний суд та палац президента. Вони закликали до відставки новообраного глави держави Лула да Сільви, який, на їхню думку, переміг несправедливо. Це вельми нагадує події після програшу Дональда Трампа на останніх президентських виборах у США, а тому в Facebook швидко зреагували на ситуацію, заявивши, що неправдиві заяви про втручання в вибори та заклики до насильства будуть блокуватися. Однак, схоже, в Meta з цим проблеми.

Global Witness подала до Facebook 16 оголошень.

Одні закликали людей штурмувати урядові будівлі, інші описували нещодавні вибори як "украдені", а деякі навіть закликали до вбивства дітей, чиї батьки проголосували за нового президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву. "Викопайте всіх щурів, які захопили владу, та розстріляйте їх", – написано в одній з прийнятих до публікації реклам.

Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву. "Викопайте всіх щурів, які захопили владу, та розстріляйте їх", – написано в одній з прийнятих до публікації реклам. Facebook схвалив усі оголошення, окрім двох, що, за словами Розі Шарп, активістки кампанії Global Witness з протидії цифровим загрозам, свідчить про те, що Facebook робить недостатньо для забезпечення дотримання своєї рекламної політики.

Після насильства в Бразиліа Facebook заявив, що вони "активно стежать" за ситуацією і видаляють контент, який порушує їхню політику. Цей тест показує, наскільки погано вони здатні забезпечити дотримання своїх слів. Немає жодних підстав для того, щоб такий насильницький контент, який ми протестували, був схвалений до публікації,

– зазначила Шарп.

Global Witness видалила рекламу до того, як тривожні повідомлення на кшталт "Смерть дітям виборців Лули" могли бути опубліковані. Жодне з тестових оголошень не потрапило у відкритий доступ.

Водночас правозахисники провели аналогічний тест у YouTube і заявляють, що відеоплатформа Google не схвалила жодного оголошення. YouTube також зробив додатковий крок, заблокувавши облікові записи, які намагались опублікувати таку рекламу.