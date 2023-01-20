Правозащитная организация Global Witness обнародовала результаты теста вчера, 19 января. Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, ранее заявляла, что намерена блокировать контент, направленный на разжигание насилия, однако все еще принимает рекламу, которая делает именно это.

Интересно Facebook и Instagram могут изменить правила по поводу обнаженного тела: что разрешат публиковать

Что произошло

8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонара штурмовали и громили Конгресс, Верховный суд и дворец президента. Они призвали к отставке новоизбранного главы государства Лула да Сильвы, победившего, по их мнению, несправедливо. Это очень напоминает события после проигрыша Дональда Трампа на последних президентских выборах в США, а потому в Facebook быстро среагировали на ситуацию, заявив, что ложные заявления о вмешательстве в выборы и призывы к насилию будут блокироваться. Однако, похоже, у Meta с этим проблемы.

Global Witness подала в Facebook 16 объявлений.

Одни призывали людей штурмовать правительственные здания, другие описывали недавние выборы как "украденные", а некоторые даже призвали к убийству детей, чьи родители проголосовали за нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. "Выкопайте всех крыс, захвативших власть, и расстреляйте их", – написано в одной из принятых к публикации реклам.

Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. "Выкопайте всех крыс, захвативших власть, и расстреляйте их", – написано в одной из принятых к публикации реклам. Facebook одобрил все объявления, кроме двух. По словам Рози Шарп, активистки кампании Global Witness по противодействию цифровым угрозам, это свидетельствует о том, что Facebook делает недостаточно для обеспечения соблюдения своей рекламной политики.

После насилия в Бразилиа Facebook заявил, что они "активно следят" за ситуацией и удаляют контент, нарушающий их политику. Этот тест показывает, как плохо они способны обеспечить соблюдение своих слов. Нет никаких оснований для того, чтобы такой насильственный контент, который мы протестировали, был одобрен к публикации,

– отметила Шарп.

Global Witness удалила рекламу до того, как тревожные сообщения типа "Смерть детям избирателей Лулы" могли быть опубликованы. Ни одно из тестовых объявлений не попало в открытый доступ.

В то же время правозащитники провели аналогичный тест в YouTube и заявляют, что видеоплатформа Google не одобрила ни одного объявления. YouTube также сделал дополнительный шаг, заблокировав аккаунты, пытавшиеся опубликовать такую рекламу.