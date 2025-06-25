Цей модульний смартфон пропонує два дні автономної роботи

Fairphone 6, представлений майже через два роки після попередньої моделі, є не просто екологічно орієнтованим пристроєм. Цей модульний смартфон поєднує ремонтопридатність з інноваційними функціями для мінімізації відволікань. Він створений для тривалого використання, підкреслюючи свій внесок у сталий розвиток технологій.

Інновації для довговічності та зосередженості

Модульна конструкція та ремонтопридатність Fairphone 6 продовжує традиції компанії, зосереджуючись на легкому ремонті та довговічності. Телефон складається з 12 компонентів, які можна замінити, просто відкрутивши кілька гвинтів, оскільки жодна частина не приклеєна. Це значно спрощує самостійний ремонт та подовжує термін служби пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5google.

Дивіться також Цей смартфон "повністю" виготовляється в США та він шокує вас своєю ціною

Окрім внутрішніх модулів, Fairphone 6 також підтримує модульні аксесуари у вигляді змінних задніх панелей. Доступні варіанти з вбудованими гаманцями, ремінцями або петлями для пальців, що дозволяє користувачам адаптувати смартфон під свої потреби та стиль. Ці аксесуари пропонуються у всіх трьох кольорах телефона – білому, чорному та зеленому.



Fairphone 6 / Колаж 24 Каналу/Фото Fairphone

Пристрій має п'ятирічну гарантію та вісім років програмної підтримки, включаючи щонайменше сім оновлень Android, починаючи з Android 15.

Однією з ключових нових функцій є режим "Моменти", що активується за допомогою жовтого (або лаймово-зеленого) перемикача на правій стороні пристрою. Хоча, на перший погляд, може здатися, що це функція вимкнення звуку в стилі OnePlus чи старих iPhone, насправді це апаратна клавіша для активації "усвідомленого режиму", що нагадує Light Phone та інші мінімалістичні ґаджети. Перемикання кнопки активує базовий лаунчер лише з п’ятьма доступними програмами. Користувач може налаштувати ці програми індивідуально. Доступні також різні профілі з різними програмами. Це схоже на заміну режиму "не турбувати" в Android. Ця функція може бути корисною для тих, хто хоче обмежити користування смартфоном, залишивши доступними лише якісь базові функції – дзвінки, камеру, нотатки чи важливі робочі додатки.

Режим "Моменти" у Fairphone: відео

Характеристики смартфона

Fairphone 6 оснащений 6.31-дюймовим FHD LTPO OLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц, що є покращенням порівняно з попередніми моделями.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 7s Gen 3, має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішнього сховища UFS 3.1, яке можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

Камери включають 50-мегапіксельний основний датчик Sony Lytia 700C, 13-мегапіксельний ультраширокий об'єктив та 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Пристрій живиться від знімної батареї ємністю 4415 мАг, яка, за заявами Fairphone, забезпечує до двох днів автономної роботи.

Батарею можна зарядити до 50% приблизно за 25 хвилин за допомогою 30 Вт зарядного пристрою.

Телефон важить 193 грами і має товщину 9.6 мм, що робить його одним з більш громіздких пристроїв на ринку через знімну задню панель.

Захист від води та пилу має рейтинг IP55.

Fairphone 6 доступний у Європі за ціною 599 євро. Він пропонується у трьох кольорах: хмарний білий (Cloud White), чорний горизонт (Horizon Black) та лісовий зелений (Forest Green).