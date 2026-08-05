Ракета Falcon 9 компанії SpaceX упала на Місяць, залишивши по собі величезний кратер

Ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX, який понад рік блукав у космосі, завершив свій шлях зіткненням із поверхнею Місяця. Об'єкт розміром із п'ятиповерховий будинок врізався в супутник Землі на швидкості близько 8 690 кілометрів на годину.

Сила удару та наслідки для поверхні

Ракета влучила в район кратера Ейнштейна на західному краї Місяця. За оцінками вчених, сила вибуху дорівнювала потужності 15 000 динамітних шашок або трьох тонн тротилу. Хоча спалах неможливо було побачити неозброєним оком із Землі, телескопи в Америці мали зафіксувати подію, пише Mirror. Через відсутність атмосфери та низьку гравітацію хмара пилу та уламків здійнялася на кілька кілометрів і трималася в повітрі протягом десятків хвилин.

Частково наш інтерес до цієї події полягає в тому, щоб з'ясувати, наскільки небезпечними є зіткнення з уламками для майбутніх астронавтів,

– прокоментував науковий співробітник Лос-Аламоської національної лабораторії Бенджамін Фернандо.

Астрономи прогнозують, що на місці падіння утворився кратер діаметром приблизно 27 метрів і глибиною п'ять метрів. Хоча космічні апарати Lunar Reconnaissance Orbiter від NASA та південнокорейський Danuri перебували неподалік, жоден із них не зміг зняти момент удару в прямому ефірі. Наразі дослідники аналізують знімки поверхні, зроблені до і після інциденту, щоб точно локалізувати місце падіння.

Історія некерованого польоту

Відпрацьований ступінь Falcon 9 довжиною 12 метрів та масою понад 4 000 кілограмів запустили з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді в січні 2025 року. Ракета успішно вивела на орбіту приватні місячні посадкові модулі Blue Ghost компанії Firefly Aerospace та Resilience компанії ispace. Попри те, що частини Falcon 9 зазвичай повертаються на Землю для повторного використання, цей конкретний ступінь залишився дрейфувати під дією місячного тяжіння.

Центр вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) при NASA, підтвердив неминучість зіткнення після того, як незалежні астрономи помітили хаотичну траєкторію об'єкта.

Це вже другий випадок в історії, коли фрагмент людського сміття випадково врізається в Місяць. Попередній інцидент стався у 2022 році, коли китайська ракета залишила два кратери на зворотному боці супутника.

Сміттєва загроза для майбутніх колоній

Учені використовують цю подію, щоб краще зрозуміти історію зіткнень Місяця з метеоритами. Оскільки параметри ракети (маса та розмір) точно відомі, аналіз отриманого кратера надасть унікальні дані про структуру місячного ґрунту. Це критично важливо для США та Китаю, які планують створити на супутнику постійні поселення.

Однак екологи висловлюють занепокоєння через зростання кількості антропогенного сміття. Наразі на Місяці накопичили вже близько 3 000 об'єктів штучного походження загальною масою приблизно 190 тонн. Це може змінити хімічний склад недоторканого середовища та завадити пошукам слідів життя, які могли потрапити на супутник разом із кометами мільярди років тому.

Подібні некеровані падіння створюватимуть реальну загрозу в майбутньому, коли на поверхні Місяця з'являться довготривалі наукові бази та житлові модулі.